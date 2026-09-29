"EPL 재정 규정 위반 혐의? 무죄 입증 위해 끝까지 싸울 것" 맨시티 CEO, 강경 대응 선언[英BBC]

Manchester City chairman Khaldoon Al Mubarak and chief executive Ferran Soriano in the stands

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[스포츠조선 전영지 기자]페란 소리아노 맨시티 최고경영자(CEO)가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 재정 규정 위반 혐의와 관련 강경 대응을 예고했다.

BBC 스포츠에 따르면 소리아노 CEO는 29일(한국시각) 덴마크 코펜하겐에서 열린 유럽축구클럽(EFC) 이사회에 참석해 다른 구단 경영진을 상대로 "맨시티는 혐의에 맞서 싸우겠다"는 뜻을 분명히 했다.

소리아노 CEO는 맨시티를 둘러싼 EPL의 절차가 아직 갈 길이 멀다는 점을 강조한 것으로 알려졌다. 그는 구단 회장인 칼둔 알 무바라크가 팬들에게 보낸 서한에서 밝힌 입장도 재차 강조했다.

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프레스 어소시에이션(PA)은 소리아노 CEO가 다른 구단 경영진에게 "여기까지 오는 데 8년이 걸렸다. 앞으로도 훨씬 더 많은 시간이 걸릴 것"이라고 말했다고 보도했다. EPL의 맨시티 조사 절차가 2018년 시작된 것을 시사한 발언이다.

소리아노 CEO는 이후 취재진의 질문에 답하지 않은 채 이사회 회의장을 떠났다.

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이날 회의에는 맨유의 국제축구관계 책임자인 장클로드 블랑도 참석했다. 에버턴 구단주이자 AS로마 구단주인 댄 프리드킨 역시 로마 구단주 자격으로 자리했다. 맨시티는 EPL로부터 총 115개의 규정 위반 혐의를 받았다. 핵심은 구단과 연계된 기업으로부터 받은 스폰서십 수익을 부풀렸다는 의혹과 재정 규정을 우회하기 위해 장부 밖 지급을 했다는 의혹 등이다. 25일 맨시티가 제기된 115개 혐의 가운데 대부분에 대해 유죄 판단을 받은 사실이 알려졌고 이후 EPL 구단들은 관련 혐의에 따른 보상 문제에 대해 법률 자문을 구하고 있다. BBC 스포츠는 맨시티가 해당 판단에 대해 항소할 예정이라고 전했다.

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아직 구체적인 제재 수위는 결정되지 않았다. 승점 삭감부터 EPL 퇴출, 막대한 벌금까지 다양한 징계 가능성이 거론되고 있는 가운데 EPL은 관련 사안에 대한 논평을 거부했다. 맨시티는 성명을 통해 "프리미어리그의 절차는 여전히 진행 중이며, 완료해야 할 중요한 절차가 상당 부분 남아 있다. 또한 엄격한 비밀유지 의무가 적용되고 있다"고 밝혔다.

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알 무바라크 회장 역시 26일 팬들에게 보낸 서한에서 맨시티의 무죄 입증에 자신감을 나타냈다. "프리미어리그의 절차는 아직 갈 길이 멀다. 구단의 무죄를 입증하겠다는 우리의 자신감과 의지는 이 과정이 시작됐을 때와 마찬가지로 강하다"면서 "우리가 왜 이처럼 자신감을 갖고 있는지 팬들이 이해할 수 있도록 공유하고 싶은 내용이 많다. 법적 절차에 따른 엄격한 비밀유지 의무를 지키고 이를 존중하기로 한 우리의 결정 때문에 현재로서는 공개할 수 없다"고 설명했다. "이 서한 역시 법적 절차를 준수하기 위해 여러 차례 법률 검토를 거쳤다"고 덧붙였다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com