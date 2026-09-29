난장판 그 자체! 일본-베네수엘라 친선전. 막판 VAR 이후 PK 뒤바뀌었다. 분노한 베네수엘라 선수단 벤치 난입, 감독 판정 맹비난

우에다의 막판 PK 골 장면. 사진출처=데일리스포츠

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[스포츠조선 류동혁 기자] 난장판이었다. 일본과 베네수엘라의 A매치 친선전에서 경기 막판 베네수엘라 선수들은 분노했다. 페널티킥 판정이 바뀌었기 때문이다.

일본 축구전문매체 풋볼 채널은 29일 '일본 국가대표 경기는 혼란스러운 경기로 끝났다; 베네수엘라가 경기 종료 직전 페널티킥을 얻었다. 비디오 판독에 들어갔고, 일본의 페널티 판정으로 변했다. 일본은 결승골을 넣었지만, 베네수엘라는 이례적인 판정 변경에 분노하며 심판과 맞서며 벤치에 난입했다'며 베네수엘라 비스칼롱 감독은 분노를 표시하면 판정에 대해 강력한 비판을 가했다'고 보도했다.

이날 일본은 베네수엘라를 2-1로 이겼다.

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이 매체는 'FIFA 랭킹 17위인 일본은 47위인 베네수엘라와 맞붙었다. 지난 24일 우루과이를 3-1로 꺾은 이후, 북미 및 중앙아메리카 3개국 월드컵 이후 친선 경기에서 두 번째 연속 승리를 기록했다. 폭우에도 불구하고 승리를 거뒀다'며 '경기 막판 혼란스러운 상황이 벌어졌다. 추가 시간에 쿠보가 페널티 지역 안에서 파울을 당했으나, 경기는 진행됐다. 베네수엘라는 일본 진영으로 역습했다. 이 시점에서 스즈키가 상대에게 파울을 범했고 휘슬이 울렸다. 베네수엘라의 페널티킥으로 판정되었지만, 비디오 판독 이후 이전 쿠보가 당했던 파울이 인정되며 페널티킥 판정을 받았다. 경기장은 이례적인 판정 변경에 열광했고, 베네수엘라 선수들의 격렬한 항의 속에 경기가 재개되었다. 우에다는 페널티킥을 성공시키며 일본의 승리를 확정지었다'고 했다.

경기가 끝난 뒤 베네수엘라는 벤치에 난입했다. 심판과 맞섰다. 선수는 무더기 퇴장당했다. 한 선수는 공을 차면서 분노를 드러냈다.

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경기가 끝난 뒤 비스칼롱 감독은 분노를 표시하며 '정말 놀랐다. 우리에게 페널티킥이 나올 줄 알았다. 심판들에게 우리가 할 수 있는 건 없었다. 우리는 기계도 아니다. 심판들이 우리를 존중하지 않는다고 느꼈다'고 맹비난했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com