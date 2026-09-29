지분 매각 폭망 → 탄핵 압박, 사면초가 몰린 FIFA 인판티노 "돈 더줄께" 회원국 달래기 안간힘

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[스포츠조선 박상경 기자] 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 또 한 번 백기를 들었다.

영국 BBC는 29일(한국시각) '인판티노 회장이 최근 FIFA 회원국에 서한을 보내 지원금 증액을 약속했다'고 전했다. BBC가 입수한 서한에 따르면, 인판티노 회장은 각 회원국에 "책임감 있게 집행될 수 있는 최대한의 추가 자금 지원을 지지하겠다"고 밝혔다.

최근 유럽축구연맹(UEFA)과 북중미카리브해연맹(CONCACAF)은 공동 성명을 통해 FIFA가 예비금을 활용해 211개 회원국에 각각 1000만달러(약 136억원)를 지급하라고 요구한 바 있다. 인판티노 회장의 서한 발송은 사실상 이런 요구를 수용한 일종의 항복 선언으로 풀이된다. BBC는 'UEFA, CONCACAF의 제안은 내달 6일 FIFA 평의회에서 검토될 예정'이라고 전했다.

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현재 FIFA가 보유한 현금은 44억파운드(약 7조9311억원)에 달하는 것으로 알려졌다. 이를 활용하면 211개 회원국에 1000만달러씩 지원금을 나눠주는 건 어려운 일은 아니다. 다만 UEFA, CONCACAF 요구대로 지원금이 1000만달러까지 증액될지는 지켜봐야 할 듯. 인판티노 회장은 서한에서 "금액에 대해 미리 단정짓지 않겠다"며 "한 사람이 논의를 시작할 수 있지만, 정책을 완성할 수는 없다"고 선을 그었다.

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인판티노 회장이 자초한 수세다. 2026 북중미월드컵 종료 후 인판티노 회장은 월드컵 등 국제대회 전담 자회사를 설립해 일부 지분을 민간에 매각하겠다는 계획을 밝히며 큰 논란이 됐다. UEFA와 CONCACAF는 이사회를 열어 만장일치로 반대 입장을 표명했고, 아시아축구연맹(AFC)까지 우려의 뜻을 드러냈다. 각 회원국마저 사임을 촉구하고 나서자, 인판티노 회장은 결국 계획을 철회했다. 하지만 인판티노 회장이 왜 자회사를 설립하려 했는지에 대한 의문은 여전히 가시지 않고 있다. FIFA 부회장이기도 한 데이비드 휴잇 잉글랜드축구협회장은 인판티노 회장에게 관련 문서를 모두 공개하라고 요구한 상태다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com