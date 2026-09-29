골 빼고 아무것도 못 보여준 손흥민…'안방 대참사' 모레노 투톱 전술 문제인가, SON 기량 문제인가

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민이 답답한 표정으로 주심을 바라보고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민이 슈팅을 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 모레노 감독이 생각에 잠겨 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 윤진만 기자]'골 넣었잖아, 한잔해?' 한잔할 때가 아니다. 모레노호 4-4-2 전술이 출범한 지 일주일만에 심각한 결점을 드러냈다. 특히, 주장 손흥민(LA FC)이 중심이 된 투톱 조합은 과연 로베르토 모레노 대한민국 축구 A대표팀 임시감독이 대한민국에서 어떤 축구를 펼치고 싶어하는지에 대한 의문을 증폭시켰다.

'상암 대참사'로 불릴 만한 패배였다. 한국은 지난 28일 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와의 A매치 친선경기에서 1대4, 3골차로 참패했다. 지난 24일 수원에서 에콰도르를 상대로 데뷔전을 치러 3대0 대승으로 호평받는 모레노 축구는 나흘만에 혹평의 대상이 됐다. 우루과이전 90분을 지켜보고도 '에콰도르전이 모레노 축구의 본모습'이라는 주장을 펼칠 순 없을터다. 벤치에 앉은 김민재(바이에른 뮌헨)가 분노를 억누르는 듯 눈을 지긋이 감고 있는 모습은 우루과이전을 요약하는 '짤'이다.

두 명의 공격수, 두 명의 중앙 미드필더, 두 명의 측면 미드필더, 네 명의 수비수로 구성된 4-4-2 전술의 주요 특징은 '밸런스'다. 1차(공격수), 2차(미드필더), 3차(수비수) 방어선을 구축해 안정적인 경기 운영을 꾀하는 전술이다. 그는 직접 집필한 저서 '나의 4-4-2 레시피'에서 선수간 간격 유지(15~20m), 즉 공간을 적절하게 활용하기 위해선 4-4-2 전술이 용이하다고 설명하고 있다. 모레노 감독은 지난 2년간 K리그 팀들이 가장 많이 활용하는 전술이라서 4-4-2를 기본 포메이션으로 삼겠다고 설명했다. K리그에서 4-4-2를 가장 잘 쓰는 팀은 올 시즌 선두를 달리는 FC서울이다. 김기동의 4-4-2 특징은 측면이든, 중원이든, 상대에게 쉽게 공간을 내주지 않는 데 있다. 상대의 압박을 더 강한 압박으로 대응한다. 필드 플레이어 전원이 일사불란하게 움직이는 '원팀'을 강조한다.

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중계화면

이날 모레노의 4-4-2는 4-4-2의 안 좋은 예시였다. 서울의 4-4-2, K리그의 4-4-2와는 거리가 멀었다. 결정적으로 A대표팀의 주력은 유럽파인데, K리그에서 전술을 참고했다는 것부터가 아이러니다. 이재성(마인츠)-김봉수(대전)의 낯선 중원 조합은 우루과이 선수들이 마음껏 뛰놀 수 있는 공간을 열어줬다. 코치진은 황인범(포르투) 백승호(버밍엄시티)의 동시 부상으로 가용할 자원이 많지 않았다는 핑계를 댈 수 있겠지만, 압박, 수비에 강점이 없는 두 미드필더를 세우는 건 결과적으로 최악의 결정이었다. 에콰도르전 후반전 경기력에 취해 다소 공격적인 라인업을 꾸려도 우루과이를 충분히 '요리'할 수 있다고 판단한 걸까. 모레노 감독은 측면에도 수비, 압박과 거리가 먼 '플레이메이커' 이강인(아틀레티코 마드리드)과 '돌파형 윙어' 황희찬(샬케)을 세웠다. 이재성의 주 포지션이 공격형 미드필더란 점을 감안할 때, 필드 플레이어 10명 중 5명을 '공격적인 선수'로 꾸린 '공격적인 4-4-2'다. 지난 에콰도르전에선 수비 가담 능력이 뛰어난 정승원(서울)과 송민규(나시오날)를 측면에 배치해 측면 수비를 두텁게 하고, 이재성의 중원 파트너로 전문 수비형 미드필더인 박진섭(저장)을 세워 중원에도 안정감을 꾀했던 것과 비교하면, 전체적인 라인을 한 칸 더 올린 상태로 우루과이를 상대하려고 했던 것으로 보인다. 수비 뒷공간이 '자동문' 수준으로 열려 전반에만 3골을 헌납한 건 결코 우연이 아니다. 김민재(바이에른 뮌헨) 개인 기량으로 커버를 하는 데에는 아무래도 한계가 있다. 모레노 감독은 전반에 문제점을 발견해 후반전엔 안정적으로 경기를 운영하기 위해 '선수 배치'와 '경기 운영 방식'을 손봤다고 전술 실패를 자인했다. 한국은 두 경기 연속 '전반 삭제 축구'를 펼쳤다. 플랜A 결여를 지적할 수 있다.

투톱도 문제였다. 모레노 감독은 취임 기자회견에서 한국 선수들의 아쉬운 점으로 "전방에서 적극적으로 압박하지 않는 점"을 꼽았다. 새롭게 부임한 감독은 팀의 약점을 강점으로 바꾸는 과정을 밟기 마련이다. 한 두경기만에 팀이 확 바뀌진 않겠지만, 적어도 시도한 흔적은 나타나야 한다. 하지만 두 경기 연속 기용된 손흥민과 오현규(베식타시) 투톱은 전방 압박뿐 아니라 연계 플레이, 공간 침투 등 거의 모든 면에서 낙제점에 가까웠다. 에콰도르전에서 선제골(오현규)과 추가골(손흥민)을 합작하면서 문제점이 가려졌지만, 두 공격수간 어떠한 시너지 효과도 나타나지 않았다. 전임 감독들이 손흥민과 오현규를 번갈아 쓴 데에는 그만한 이유가 있을 텐데, 두 공격수에게서 어떤 효과를 기대했는지가 의문이다. 특히, 34세 베테랑 손흥민은 이날 우루과이 수비진에 막혀 페널티 박스에 진입하는 것조차 버거워보였다. 한 칸 내려와 공격 전개에 관여하는 장면은 종종 나왔지만, 대부분은 측면으로 벌려주는 패스였다. 수비는 상대 공격수들이 박스를 적극적으로 공략할 때 위협을 느끼기 마련이다. 뒤로 물러나는 손흥민과 컨디션 문제인지 움직임이 더딘 오현규로는 로날드 아라우호(리버풀)가 버티는 수비진을 공략하기엔 역부족이었다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인, 손흥민이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

손흥민은 팀이 0-4로 끌려가던 후반 35분 이강인의 대각 크로스를 골문 앞에서 논스톱 슛으로 공의 방향만 바꿔 만회골을 넣었다. 이 골로 '차붐' 차범근 전 감독이 보유했던 한국 대표팀 통산 최다골(58)과 타이를 이뤘다. 에콰도르전에서 '무각 프리킥 골'을 넣은 그는 모레노 임시감독에게 두 경기 연속골을 선물했다. 대기록 작성은 분명 박수받을 만한 일이다. 하지만 그것만으로 부족하다. 한국 축구는 위기다. 지금 필요한 건 손흥민의 기록이 아니다. 달라진 한국 축구에 대한 기대감을 높이려면, 첫째도 경기력, 둘째도 경기력이다. 손흥민은 우루과이전을 마치고 "이기면 못한 것도 가려진다"라고 했다. 이 말에 답이 있다. 모레노식 4-4-2의 문제점과 '리빙 레전드' 손흥민의 약해진 존재감이 선명하게 드러났다. "후반전엔 1-1이었다"와 같은 자기 위안은 아무런 도움이 되지 않는다. 일주일만에 쓴맛을 본 모레노 감독에겐 선택의 시간이 다가오고 있다. 다음달 2일 울산에서 열릴 베네수엘라전에서 다시 한번 손흥민을 중심으로 투톱을 꾸릴지, 아니면 변화를 꾀할지를 결정해야 한다. 전체적인 선수단 조화도 신경써야 하는 게 수장이 해야 할 일이다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com