김승규 손흥민 이재성…, 세대교체 없는 모레노 감독은 '필패'다

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 후반 우루과이 누녜스에게 추가골을 허용한 대한민국 골키퍼 김승규와 수비진이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 손흥민이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 김성원 기자]여론의 집중포화에 회장도, 감독도 떠났다. 그들이 사라지면 '천지개벽'이 일어날 것이라는 '착각'을 불러일으켰다. 소위 '축구인'이라는 자들이 '제 살 깎아 먹기'에 앞장섰다. 하지만 28일 우루과이전 1대4 대패가 엄연한 현실이다.

2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락의 '대재앙', 누구 '탓'도 아니었다. 축구를 못해서, 실력이 없어서 32강 진출에 실패한 것이다. 선수들 책임도 컸다. 그러나 '한국 축구를 누구보다 잘 안다'는 로베르트 모레노 임시 감독은 2경기 만에 '필패의 길'을 걷고 있다.

한국 축구는 이미 곪을 대로 곪았다. 2022년 카타르월드컵 '2701호 논란' 때 이미 경고등이 켜졌다. 파울루 벤투 감독이 물러난 후 아무런 비전과 철학없이 '청와대 만찬'에서 '외국인 감독'으로 길을 다시 잡은 것은 '선수 권력'이었다. 그때 선임된 인물이 위르겐 클린스만이다. 그는 역대 최악의 외국인 사령탑으로 한국 축구에 남았다. 클린스만 감독의 마지막 작품은 굳이 설명이 필요없다. 2024년 카타르 아시안컵 '탁구 게이트'다.

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28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 모레노 감독이 생각에 잠겨 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

북중미월드컵에서도 파열음은 재생산됐다. 1990년생 김승규(FC도쿄)를 포함한 '92라인' 손흥민(LA FC) 이재성(마인츠) 등 고참과 아래 세대 간 불필요한 소모전으로 '정신 전력'을 낭비했다. 1절만 하면 아무런 문제가 없는데, 2~3절까지 이어지다 보니 모두가 스트레스였다. 체코와의 조별리그 1차전 역전승(2대1 승)의 기세가 하루아침에 낭떠러지로 추락한 데는 다 이유가 있다.

한두 친선경기를 이기는 것으로 치유될 수 없는 문제다. 쇄신이 절실하다. 4년 후의 월드컵을 위한 변화의 몸부림, 모레노 감독이 스타트를 끊어야 했다. 그것이 '살 길'이다. 그러나 그 조짐이 보이지 않는다. '그 나물에 그 밥'이다. 손흥민 이재성 김승규가 2경기 연속 선발 출전한 라인업에선 어떤 희망도 보이지 않는다. 골키퍼를 왜 4명씩이나 발탁했는지 도저히 설명이 안된다. '신선한 바람'도 읽을 수 없다. 2006년생 김민수(레인저스)를 '후보'로 가동한 것도 물음표다. 홍명보 감독은 이강인(아틀레티코 마드리드) 중심으로 대표팀을 재편하려다 온갖 저항에 부딪혀 실패했다. 모레나 감독이 실현해야 할 과제지만, 다시 그 우를 범하고 있다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인, 손흥민이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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더 걱정인 것은 그의 말이다, "결국 상대는 슈팅수가 많지 않고 점유율도 더 높지 않았지만 4골을 넣었다. 후반전에는 우리가 하고 싶은 게 더 잘 나타났다. 후반전에는 1-1이었다", "후반에 만든 득점 기회 중 하나를 살려 스코어 3-1, 3-2를 만들었다면, 역전의 가능성도 있었을 것이다. 감독 생활을 하면서 0-3으로 뒤지다 4-3으로 역전한 경험이 있지만, 오늘은 그렇게 하지 못했다"…. '저세상' 말들이 요동쳤다.

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모레노 감독의 계약기간은 11월 27일까지다. 앞으로 남은 4경기에서 미래를 제시하지 않으면 계약은 연장되지 않는다. 한국 축구는 '봉합'이 아닌 '수술'이 필요하다. 안정보다는 모험이 우선이다. 세대교체는 선택이 아닌 필수다. 그 신호탄을 쏘아 올리지 않으면 모레노 감독과 한국 축구의 인연은 이어질 수 없다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com