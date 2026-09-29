'中 10년 전망 밝혔다' 대한민국과 준결승 격돌…'28년 만의 4강 진출' 중국 신났다 '잠재력 입증, 메달 획득 기대감 심어줬다'

사진=2026년 아이치-나고야 아시안게임 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]중국 축구가 제대로 신났다.

안토니오 푸체 감독이 이끄는 중국 23세 이하(U-23) 대표팀은 30일 오후 3시 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 대한민국과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전을 치른다.

중국은 8강전에서 태국을 3대0으로 잡고 28년 만에 아시안게임 4강에 진출했다. 중국이 아시안게임 남자축구 4강에 오른 것은 1998년 방콕 대회가 마지막이었다. U-23 연령 제한을 둔 이후로는 처음이다.

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중국의 '소후닷컴'은 29일 'U-23 대표팀이 28년 만에 아시안게임 4강 진출에 성공했다. 이는 잠재력을 입증했을 뿐만 아니라 팬들에게 메달 획득에 대한 기대감을 심어줬다. U-23 대표팀에서 떠오르는 주역 세 명이 A대표팀 핵심 전력으로 자리잡을 준비를 마쳤다. 이들은 앞으로 10년 동안 팀의 전망을 밝게하고 있다'고 보도했다.

사진=2026년 아이치-나고야 아시안게임 공식 계정 캡처

이 매체는 '장위닝과 주천제는 이미 A대표팀 주전으로 자리 잡은 선수다. 37세의 우시도 최근 대표팀 복귀 의사를 밝혔다. 또 다른 선수 3명도 A대표팀 주전으로 뛸 수 있는 능력을 입증했다. 골키퍼 리하오는 여러 차례 결정적인 선방을 펼치며 골문을 든든하게 지키고 있다. 라이트백 양시는 견고한 수비력을 보여줬다. 왕위둥은 이번 대회에서 꾸준한 활약을 보여줬다. 그의 잠재력과 실력은 대표팀 일원으로 자리잡기 충분하다'고 했다. 이 외에도 후허타오, 쉬빈, 류하오판 등을 눈여겨 봤다.

사진=2026년 아이치-나고야 아시안게임 공식 계정 캡처

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최근 중국 연령별 대표팀은 상승 가도에 들어섰다. 지난 1월 사우디아라비아에서 열린 아시아축구연맹 U-23 아시안컵에서 준우승을 차지했다. 당시 멤버들이 이번 대회 주축이다.

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'소후닷컴'은 '태국을 꺾은 것은 시작일 뿐이다. U-23 대표팀의 아시안게임 여정은 계속된다. 리하오의 침착함, 양시의 끈질긴 수비력, 왕위둥의 공격 잠재력 등 떠오르는 세 유망주의 성장은 앞으로 10년 동안 A대표팀이 걸어갈 희망을 보여주는 것이라 할 수 있다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com