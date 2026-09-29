이럴 수가! EPL서 아놀드 영입 경쟁 발발→레알서 벤치 신세 유력…내년 1월 "잉글랜드 복귀 추진"

사진=스포츠키다

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[스포츠조선 강우진 기자]트렌트 알렉산더-아놀드를 둘러싼 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 팀들의 영입 경쟁이 시작됐다.

스페인 피차헤스는 29일(한국시각) '아스널과 맨체스터 시티, 그리고 리버풀이 레알 마드리드의 오른쪽 풀백 알렉산더-아놀드 영입에 대한 관심을 드러내고 있다'며 '알렉산더-아놀드는 현재 조세 무리뉴 레알 감독 체제에서 이번 시즌 초반 핵심 선수로 자리 잡지 못하고 있다'고 보도했다.

EPA연합뉴스

잉글랜드 이적시장 관계자들은 알렉산더-아놀드의 내년 EPL 복귀 가능성을 타진하기 위해 선수 측과 접촉을 강화하고 있다고 한다. EPL에서 동시다발적으로 관심을 보이는 것은 각 구단이 선수단에 안고 있는 해결해야할 문제와 관련이 있다. 아스널은 벤 화이트의 부상으로 이를 대체할 선수가 필요하다. 맨시티도 마찬가지로 오른쪽 측면 수비를 강화할 선수를 찾고 있다.

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알렉산더-아놀드의 현재 시장 가치는 6000만유로(약 927억원)로 책정돼 있다. EPL의 관심이 계속되는 가운데 그는 이번 시즌 레알에서 시즌 초반 모든대회를 통틀어 5경기를 소화하며 292분을 뛰었고, 1개의 도움만 기록하고 있다.

England's defender Trent Alexander-Arnold (R) takes part in a training session at St George's Park in Burton-upon-Trent, central England, on September 23, 2026, ahead of their UEFA Nations League group stage football match against Spain on September 26. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE

EPL예서 영입 작업에 착수했다는 소식에도 불구하고, 레알은 지난해 6월 그와 체결한 계약을 근거로 확고한 입장을 유지하고 있다고 한다. 알렉산더-아놀드와 레알의 계약은 오는 2031년 6월까지 유효하다. 레알 수뇌부는 당장 다가오는 내년 1월 이적시장에서는 매각 협상을 진행하지 않겠다는 입장을 분명히 하고 있다. 또한 알렉산더-아놀드가 레알 마드리드에 이적을 요청하지도 않은 것으로 알려졌다. 결국 아스널과 맨시티, 그리고 리버풀은 시즌이 끝난 뒤 그의 상황을 다시 검토해야 한다. EPL 구단들은 올해 말까지 알렉산더-아놀드의 출전 시간 변동 여부에 주목할 것으로 보인다. 그가 많은 기회를 받지 못해 불만이 생길 경우를 노려 영입을 시도할 필요가 있다.

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매체는 '만약 알렉산더-아놀드가 계속해서 무리뉴 감독 체제에서 벤치에 머문다면, EPL 구단들은 그가 잉글랜드로 돌아오도록 제안하고, 경기력을 다시 회복할 수 있도록 하는 방안을 추진할 것'이라고 주장했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com