“일본 이기도록 준비된 경기, 부끄러운 줄 알아라” 국가대표 폭탄 발언...PK 판정 논란 공개 저격

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[스포츠조선 김대식 기자]베네수엘라 국가대표 선수가 일본과의 친선 경기를 두고 강하게 비판했다.

일본은 28일 일본 히로시마의 에디온 피스 윙 히로시마에서 열린 베네수엘라와의 A매치 친선 경기에서 2대1로 승리했다. 우루과이전 3대1 승리에 이어 2연승을 달린 일본이다.

논란의 장면은 후반 막판에 나왔다. 1-1로 팽팽하던 후반 추가시간 1분 베네수엘라가 역습을 시도했다. 헤수스 라미레즈가 절묘하게 침투해 일본 페널티박스까지 진입했다. 수비수를 속이기 위해 접은 라미레즈는 돌파하는 과정에서 스즈키 준노스케 발에 명확하게 걸려 넘어졌다. 주심은 잠시 고민하더니 페널티킥을 선언했다.

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하지만 이후 주심은 온필드 리뷰를 진행했다. 베네수엘라가 역습에 나서기 전에 쿠보 타케후사가 페널티박스 안에서 걸러 넘어졌기 때문에 주심의 최종 판정은 일본의 페널티킥이었다. 베네수엘라 선수들은 격하게 항의했다. 승부에 결정적인 영향을 줄 수 있는 판정이었기 때문이다. 논란의 페널티킥에서 우에다 아야세가 키커로 나서서 역전 결승골을 터트리면서 일본이 승리를 차지할 수 있었다.

수비수 존 아람부루는 개인 SNS를 통해 심판 판정을 두고 일본을 저격했다. 그는 "개최국이 이기도록, 무슨 수를 써서라도 준비된 친선경기다. 부끄러운 줄 알아라"라고 작심 발언을 했다. 아람부루가 불만을 터트린 장면은 페널티킥 상황뿐만이 아니다.

후반 38분에도 논란의 상황이 나왔다. 베네수엘라가 라미레즈를 향해 롱패스를 보냈을 때 스즈키 자이온이 골문을 비우고 나왔다. 이때 자이온은 공과 전혀 상관없이 라미레즈와 충돌했다. 라미레즈도 공을 소유했다고 볼 수는 없었지만 자이온은 거의 몸통 박치기를 했다. 페널티박스 안에서 벌어진 일이나 반칙이라면 페널티킥이 선언됐어야 했다. 아람부루는 이 장면도 문제가 있다고 봤다.

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오스왈도 비스카론도 베네수엘라 감독도 심판 판정을 두고 "매우 놀랐다. (처음에는) 우리 쪽의 페널티킥이 될 줄 알았다. 우리가 판정에 대해 할 수 있는 것은 아무것도 없다. 우리도 기계가 아니기 때문에 감정적인 부분에 크게 영향을 받는다. 심판의 판정은 우리에 대한 존중이 부족하다고 느꼈다"며 불만을 토로했다.