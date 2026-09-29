"공한증 더 이상 없다" 이민성호 충격 평가..."중국은 한국 가로막는 호랑이, 이겨서 버릇 고쳐야" 中 현지 자신감 폭발

생각에 잠긴 이민성 감독 (나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 23세 이하(U-23) 남자 축구 대표팀 이민성 감독이 14일 일본 나고야 미즈호 럭비경기장에서 열린 기자회견에서 통역기를 착용하고 있다. 이민성호는 15일 오후 7시 30분 카타르와 1차전을 치른다. 2026.9.14 saba@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자] 한국은 이제 중국한테도 우습게 보이고 있다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 아시안게임 대표팀은 30일 오후 3시 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 중국과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 준결승전을 치른다. 승자는 일본-우즈베키스탄 승리 국가과 결승전에서 대결한다.

중국 매체 넷이즈는 '양 팀 모두 이 단계까지 올라온 이상, 상대는 결코 쉽게 꺾을 수 있는 상대가 아니다. 이번 중국 아시안게임 대표팀은 과거 국제 초청 대회와 판다컵에서 상대를 두 차례 꺾은 적이 있어 '공한증'이 애초에 없다. 신체 조건에서는 약간 열세일 수 있으나, 기술과 전술 소양은 상대에 뒤지지 않는다'며 이민성호의 전력을 무시했다.

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중국이 이렇게 자신감을 가지는 이유는 언급됐듯, 연령별 대표팀에서 중국이 한국을 제압하는 경기가 꽤 있었기 때문이다. 2025년 3월 중국 옌창 스포츠센터에서 열린 친선대회에서 한국 22세 이하(U-22) 대표팀은 중국에 0대1로 패배한 적이 있다. 정식 사령탑이 없어서 임시 코칭스태프로 치른 대회라고 해도, 중국에 패배한 건 충격적인 결과였다.

선수들 지켜보는 이민성 감독 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기. 이민성 대표팀 감독이 선수들을 지켜보고 있다. 2026.9.22 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

심지어 이민성 감독이 선임된 후에도 중국에 패배를 경험한 적이 있다. 지난해 11월 이민성호는 중국 청두의 솽류스포츠센터에서 열린 판다컵 2025 2차전에서 중국에 0대2로 무너졌다. 당시에는 유럽파가 거의 소집되지 않았고, 지금의 전력과 매우 차이가 난다고 해도 중국한테 무기력한 패배를 당한 건 국내 축구계에 충격적인 소식이었다.

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넷이즈는 '물론 한국 상대로 거둔 연승이 모두 공식 대회의 일은 아니었기에, 중국이 사기에서 밀리지 않는 정도다. 한국은 아시안게임 3연패 달성 팀이자 이번 대회 목표가 4연패 도전으로 명확하다'고 말하면서도 '중국은 그들의 앞을 가로막는 호랑이'라며 과도한 자신감을 표했다.

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이어 '공식 대회에서 한국을 한 번 이겨서 버릇을 고쳐놓아야 한다! 양희가 엄지성을 꽁꽁 묶어주기를 바란다. 양희는 동나이대 선수들 중에서 1대1 수비가 매우 강하며, 안토니오 감독의 전술 체계는 커버 플레이에 주의를 기울일 것'이라며 한국을 무조건 이겨야 한다고 주장했다.

취재진 질문에 답하는 이민성 감독 (나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 23세 이하(U-23) 남자 축구 대표팀 이민성 감독이 14일 일본 나고야 미즈호 럭비경기장에서 열린 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 이민성호는 15일 오후 7시 30분 카타르와 1차전을 치른다. 2026.9.14 saba@yna.co.kr(끝)

중국이 기세가 좋은 건 사실. 28년 만에 아시안게임 4강이다. 져도 중국을 비판할 사람은 많지 않을 것이다. 한국의 상황은 다르다. 패배하면 어떤 후폭풍이 벌어질 것인지 상상하기도 어렵다. 꿀대진을 편성받은 뒤에 4강 탈락은 한국 축구의 미래를 어둡게 만들 수 있다.