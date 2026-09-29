그래서 손흥민 골이야, 이강인 골이야?…SON "내 골 아닌 것 같다" 소신 발언→대한축구협회 득점 인정

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인, 손흥민이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 손흥민이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 김가을 기자]그래서 손흥민(LA FC)의 골일까. 아니면 이강인(아틀레티코 마드리드)의 득점일까.

28일 대한민국과 우루과이의 친선경기가 열린 서울월드컵경기장. 한국이 0-4로 크게 밀리던 후반 35분 경기장이 다시 뜨거워졌다. 기다리고 기다리던 한국의 골이 터졌다. 이강인이 상대 오른쪽에서 크로스를 올리자, 손흥민이 페널티지역 안 오른쪽에서 오른발을 쭉 뻗었다. 이 공은 우루과이 골문 왼쪽으로 들어가 골망을 흔들었다. 장내에선 손흥민의 득점을 환호하는 소리가 울려퍼졌다. 하지만 어찌 된 일인지 선수들은 손흥민이 아닌 이강인에게 축하 인사를 건넸다. 손흥민도 별도의 골 세리머니를 하지 않았다. 팬들도 갑론을박을 펼쳤다. 이강인의 크로스가 그대로 골문으로 들어간 것인지, 손흥민의 발을 스친 것인지 모호했기 때문이다.

국제축구연맹(FIFA)은 이강인의 득점으로 인정했다. 이강인의 크로스가 그대로 골망을 흔든 것으로 판단했다. 손흥민 역시 경기 뒤 "일단 내 골은 아닌 것 같다. 경기하다 보면 사실 잘 모를 때도 있는데 닿는 느낌이 없었던 것 같다. 만약에 이 골이 내 것으로 기록된다면 나도 좀 찜찜할 것 같다"고 소신 발언을 했다.

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FIFA도, 당사자인 손흥민도 '이강인의 골'을 외쳤지만, 대한축구협회는 손흥민의 득점으로 최종 판단했다. 축구협회는 공식 계정을 통해 '현장 심판진 및 대회운영본부, 중계화면 최종 확인 결과 손흥민 득점으로 인정했다'고 밝혔다. 관계자 역시 "심판이 분명히 (손흥민을) 스치고 굴절되는 것을 봤다고 다시 확인했다. 변경은 없다"고 재차 확인했다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민이 패스를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민이 돌파를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

축구협회가 손흥민 득점으로 확정하면서 FIFA 역시 손흥민의 득점으로 정정했다. 손흥민은 A매치 149경기에서 58호골을 작성했다. 이로써 차범근 전 국가대표팀 감독과 A매치 한국인 남자 최다골 타이 기록을 작성했다. 또 A대표팀과 프로팀을 합쳐 공식전 통산 300골도 완성했다. 그는 함부르크(20골)-레버쿠젠(29골·이상 독일)-토트넘(173골·잉글랜드)-LA FC(20골·미국)에서 뛰면서 프로 통산 공식전 242골을 기록 중이다.

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손흥민은 '행운의 득점'으로 새 기록을 썼지만 웃지 못했다. 한국은 이날 1대4로 완패했다. 선수들은 29일 휴식을 취한 뒤 울산으로 이동한다. 한국은 10월 2일 울산문수축구경기장에서 베네수엘라와 격돌한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com