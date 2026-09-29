[오피셜]김천 상무, 끝내 K리그 시민구단 전환 무산…김천시 "추진하지 않기로 결정"

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]김천 상무의 시민구단 전환이 최종 무산됐다.

배낙호 김천시장은 29일 오후 3시 김천시청에서 기자회견을 열고 김천 상무의 시민구단 전환을 추진하지 않기로 결정했다고 공식 발표했다. 배 시장은 "안타깝고 힘든 결정이지만 시정의 책임자인 시장으로서 김천시를 위해 종합적으로 판단하고 결단할 수밖에 없었다. 시민축구단을 기대하셨던 분들에게는 양해의 말씀을 드린다"고 했다.

'군 팀' 김천은 김천시-국군체육부대(상무)-한국프로축구연맹의 협약에 따라 2021년 K리그에 첫선을 보였다. 당시 김천은 '4+1' 연고 협약을 했다. 김천은 상무와 연고 협약이 끝나면 시민구단으로 전환해 K리그와 동행할 계획이었다. 김천시는 그동안 김천 상무를 비롯해 여자프로배구단 등을 유치하며 스포츠에 적극적인 관심을 보였다. 축구단을 통한 지역 경제 활성화, 도시브랜드 가치 제고의 중요성을 일찍이 인지했다.

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암초를 만났다. 상무를 유치한 김천시장이 선거법 위반으로 당선 무효돼 재보궐 선거를 치렀다. 김천은 돌발 변수를 최소화하기 위해 한국프로축구연맹에 연고지 1년 연장을 요청했다. 프로연맹은 김천의 행보를 존중해 1년 연장을 확정했다. 하지만 시간이 얼마 남지 않았다. 김천은 올해까지 K리그에서 경쟁한다.

사진제공=한국프로축구연맹

팬들의 마음은 급해졌다. 지난 6월 진행된 제9회 전국동시지방선거 직후 시민 1만여명의 마음이 담긴 '시민구단 전환 촉구 성명서'를 시에 전달했다. 김천 팬들의 염원에 이철우 경북도지사도 움직였다. 김천의 시민구단 전환을 위해 지원하기로 했다.

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김천시는 지난 8월 26일부터 9일간 시민 800명을 대상으로 대면 여론조사를 실시했다. 그 결과 찬성 37.7%, 반대 31.7%, 모름 30.7%로 나타났다. 지난 18일에는 김천시 문화예술회관에서 '김천시민프로축구단 전환 관련 시민 공청회'를 열었다. 이후 김천시는 여론조사와 공청회 결과를 김천시의회에 보고하고 의견을 청취하는 절차를 진행했다. 김천시의회는 지난 28일 시민구단 전환에 대하여 공식적으로 반대 입장을 냈다. 김천시는 시민수용성, 재정건전성, 지속가능성, 파급효과 등을 종합적으로 고려해 판단한 결과, 현재 김천시 여건상 시민프로축구단 추진은 어렵다고 최종 판단한 것으로 알려졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com