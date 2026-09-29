에콰도르전 무실점에 취했었다...'강호' 우루과이에 파훼된 모레노호 포백, 분명했던 약점과 과제

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 모레노 감독이 경기를 지켜보고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 이현석 기자]6경기만 보장된 임시 감독이기에 한 경기 승리에 취해서는 안 된다. 우루과이전은 에콰도르전 무실점의 기억에 한껏 들뜬 모레노호 수비의 '민낯'이었다.

'단 13분' 만에 한국 수비가 무너졌다. 에콰도르를 상대로 90분 내내 단단하게 걸어 잠갔던 뒷문이 뚫렸다. 대한민국 A대표팀은 28일 열린 '남미 강호' 우루과이와의 맞대결에선 전반부터 많은 빈틈을 허용했다. 거센 압박에 공을 쉽게 빼앗겼고, 수비 사이로 상대 패스가 편하게 이어졌다. 김민재와 이한범의 사이를 파고든 패스에 무너진 첫 실점, 수비와 중원 사이 공간에 견제가 없었던 두 번째 실점은 수비 전술의 패착이었다. 전반 마지막 실점은 상대 역습에 에너지 레벨까지 밀린 최악의 장면이었다. 하프타임 이후 대거 교체를 감행한 후반도 1실점을 추가하며 1대4 대패, 2경기 만에 씁쓸한 성적표를 받아들었다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 우루과이 바렐라에게 추가골을 허용한 대한민국 김민재가 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

로베르트 모레노 임시 감독이 내세웠던 포백의 약점이 여실히 드러났다. 모레노가 천명한 4-4-2 포메이션은 두 명의 미드필더로 중앙을 커버한다. 수비와 중원 사이의 밸런스가 핵심이다. 이날 선발로 나선 포백과 중원의 김봉수-이재성은 공수에서 모두 합격점을 보여주지 못했다. 압박에 공을 잃은 순간, 1차 저지선인 중원이 상대 전진을 막지 못했다. 포백 앞 공간은 중원의 느슨한 커버로 헐거웠다. 에콰도르전처럼 높은 위치에서 강한 압박을 구사했지만, 상대의 공격적인 압박에 도리어 무너졌다. 양쪽 풀백을 높게 올려 중원에서 빌드업을 원활하게 풀어나가려던 계획은 약점이 됐다. 우루과이는 한국의 빈틈인 측면을 집요하게 파고들었고, 자리를 비운 넓은 공간을 모두 막기란 불가능에 가까웠다.

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디에고 포를란 우루과이 감독의 평가가 포백의 현실을 낱낱이 밝혔다. 그는 "준비한 대로 경기가 잘 풀렸다. 선수들이 공격적인 연계 플레이, 수비적으로 준비한 부분, 시간대별 경기 운영 등 다 잘 맞아떨어졌다"고 했다. 한국의 포백이 우루과이 공격을 전혀 억제하지 못했다는 의미가 내포됐다. 모레노 감독도 "전술적인 조정이 가장 큰 이유였다"고 실토했다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 모레노 감독이 생각에 잠겨 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

아직 두 번째 경기, 시간이 필요하다. 수비의 짜임새는 일정 시간이 흘러야 한다. 다만 포백을 유지한다면 1차 저지선이 될 중원 구성의 변화, 수비 뒷공간에 대한 대처가 명확히 이뤄져야 한다. 전문 수비형 미드필더의 부재, 익숙하지 않은 4-4-2 적응을 고려해 밸런스를 맞출 감독의 선택이 중요해진 시점이다. 모레노 감독에게 주어진 경기는 6경기다. 이미 3분의 1이 지나갔다.

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임기 연장의 가능성을 키우기 위해선 전술적인 변화와 맞춤 전략을 통해 결과를 챙기는 모습도 필수다. 이 과정에서 모레노호의 포백은 개선이 시급한 포인트에서 빠질 수 없다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com