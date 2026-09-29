韓 축구 최고 재능! 이강인 제대로 못 쓰면 승리 없다…모레노 감독 두루뭉술 'LEE 딜레마' 빠졌다

[스포츠조선 김가을 기자]그라운드엔 오직 이강인(25·아틀레티코 마드리드)만 있는 듯했다. 태극전사도, 우루과이 선수들도 오직 이강인의 발끝만 쳐다봤다.
이강인은 28일 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와의 친선경기에 선발로 나섰다. 4-4-2 포메이션의 오른쪽 측면 공격수로 출격했다. 기대감이 컸다. 소속팀에서와 동일한 포메이션에서 같은 역할을 부여받았다. 이강인은 올 시즌 투톱 혹은 측면 공격수로 나서 스페인 프리메라리가 개막 7경기에서 2골-1도움을 기록했다. 벌써 두 차례나 경기 최우수 선수(MOM)로 뽑히기도 했다. 경기 전 로베르토 모레노 임시 감독도 "즐겁게 축구하면서 플레이를 즐길 수 있게 해주고 싶다"고 약속했다.
그러나 예상과 달랐다. 이강인은 소속팀에서 보여주던 번뜩이던 움직임을 좀처럼 펼치지 못했다. 전반 10분 동안 단 3차례 볼터치만 기록했다. 동료들은 오직 이강인의 움직임만 바라봤다. 우루과이는 그 틈을 놓치지 않았다. 이강인이 공을 잡으면 2~3명이 달라붙어 강하게 압박했다. 이강인의 움직임이 멈추자, 한국의 축구도 멈췄다. 이강인을 도울 동료는 보이지 않았고, 최전방에 위치한 손흥민(LA FC)과 오현규(베식타시)의 호흡도 썩 만족스럽지 못했다. 결국 한국은 전반에만 3실점하며 휘청였다. 답답한 흐름이 이어지자, 결국 이강인은 개인기로 상대를 파괴했다. 그는 한국이 0-4로 밀리던 후반 35분 오른쪽에서 대각선 크로스를 올려 손흥민의 만회골을 도왔다. 손흥민이 발만 살짝 얹어 득점했을 정도로 정교한 킥이었다. 이강인의 활약에도 한국은 1대4로 고개를 숙였다.
경기 뒤 모레노 감독은 이강인에 대한 질문에 "선수 개인과 팀 전체를 봐야 한다고 생각한다. 팀 전체가 경기가 풀리지 않을 땐, 모든 선수가 플레이에 어려움을 겪을 수밖에 없다. 볼을 원활하게 전진시키지 못하면, 장점을 발휘할 시간과 공간이 부족하다. 같은 실수가 반복되지 않도록, 선수 장점이 잘 드러날 수 있도록 더 노력하겠다"며 두루뭉술 넘어갔다.
이강인은 자타공인 한국 축구의 에이스다. 이강인을 제대로 활용하지 않고선 승리할 수 없다. 이강인이 '딜레마'로 남아선 희망은 없다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com