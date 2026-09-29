[공식발표]'지켜지지 않은 약속, 누군가는 반드시 책임져야' 김천 상무, 김천, 시민구단 전환 무산에 유감 표명

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[스포츠조선 김가을 기자]김천 상무의 시민구단 전환이 최종 무산됐다. 구단은 '누군가는 반드시 책임을 져야 한다'고 유감을 표했다.

김천 구단은 29일 입장문을 통해 '시민구단 전환은 김천시가 한국 프로축구계에 한 약속이었지만 지켜지지 않았다. 시민구단 전환을 위한 구단의 노력, 시민과 축구 팬의 염원은 물거품이 됐다'고 했다.

배낙호 김천시장은 이날 김천시청에서 기자회견을 열고 "김천 상무의 시민구단 전환을 추진하지 않기로 결정했다"고 발표했다. 김천시는 시민 수용성, 재정건전성, 지속가능성, 파급효과 등을 종합적으로 판단한 결과, 현재 김천시 여건상 시민프로축구단 추진은 어렵다고 결론내렸다.

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김천 구단은 '김천시는 다수 김천시민의 염원인 시민구단 전환이 이루어질 수 있도록 적극적인 노력을 다하겠다는 약속을 했다. 특수 상황을 고려해 연고 협약을 2026년 12월 31일까지 연장했다. 경상북도의 지원이 있으면 시민구단 전환이 가능하다는 답까지 했지만 약속이 지켜지지 않았다. 끝내 지켜지지 않은 약속에 대해 팬 여러분께서 느끼실 허탈함과 안타까움을 무겁게 받아들인다. 누군가는 지켜지지 않은 약속을 반드시 책임져야 한다'고 했다.

이어 '충분한 의사결정 시간을 요구했던 김천시와 김천시의회 모두 2025년 4월 재보궐 선거 이후 1년이 넘는 시간 동안 결정을 하지 못했다. 내년 K리그 참가 신청서 제출기한이 임박해 시민구단 전환을 하지 않겠다는 의견을 표명했다. 특히 중소도시에서 2개의 프로스포츠 구단을 운영한다는 점을 강조하며 스포츠 중심도시를 자처해 왔음에도 끝내 약속의 신뢰를 무너뜨렸다는 점에서 더욱 큰 유감을 표하지 않을 수 없다. 그동안 구단을 믿고 응원해 주신 모든 분께 다시 한번 진심으로 감사드린다'고 덧붙였다.

사진제공=한국프로축구연맹

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'군 팀' 김천은 김천시-국군체육부대(상무)-한국프로축구연맹의 협약에 따라 2021년 K리그에 첫선을 보였다. 당시 김천은 '4+1' 연고 협약을 했다. 김천은 상무와 연고 협약이 끝나면 시민구단으로 전환해 K리그와 동행할 계획이었다. 김천시는 그동안 김천 상무를 비롯해 여자프로배구단 등을 유치하며 스포츠에 적극적인 관심을 보였다. 축구단을 통한 지역 경제 활성화, 도시브랜드 가치 제고의 중요성을 일찍이 인지했다.

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암초를 만났다. 상무를 유치한 김천시장이 선거법 위반으로 당선 무효돼 재보궐 선거를 치렀다. 김천은 돌발 변수를 최소화하기 위해 한국프로축구연맹에 연고지 1년 연장을 요청했다. 프로연맹은 김천의 행보를 존중해 1년 연장을 확정했다. 하지만 이제 K리그에서의 시간은 다했다.

사진제공=한국프로축구연맹

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한편, 김천 상무의 시민구단 전환이 무산되면서 프로축구연맹은 상무와 함께 새로운 연고지를 찾아야 한다. 프로연맹 관계자는 "그동안 물밑에서 새로운 연고지 찾기를 진행해왔고, 몇군데와 접촉도 했다. 김천시의 시민구단 전환이 무산된 만큼 본격적으로 새 연고지 찾기에 나설 예정이다. 상무의 K리그 참여 문제는 계속 고민이 필요한 상황이다. 연고 협약 문제가 계속 나올 것인 만큼 향후 K리그1, 2가 아닌 K3, K4 리그에서 뛰게 하는 방안 등 다양한 로드맵을 고민할 필요가 있다"고 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com