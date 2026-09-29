'亞 최강' 일본 제대로 막았다! 신상우호, 한-일전 기대 이상의 경기력 과시...전반 0-0 마무리[한-일전 전반리뷰]

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[스포츠조선 이현석 기자]대한민국 여자축구 대표팀이 일본을 상대로 인상적인 전반을 보내며 무실점으로 마쳤다.

신상우 감독이 이끄는 대한민국 여자축구 대표팀은 29일 오후 7시30분 일본 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 개최국 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전에서 전반을 0-0으로 마쳤다.

한국은 원톱에 최유리(수원FC위민), 중원은 지소연, 윤수정(수원FC위민), 정민영(오타와), 현슬기(경주한수원) 김민지(서울시청)가 자리했다. 수비진은 김혜리(수원시청)-고유진(인천현대제철)-노진영-장슬기(이상 경주한수원)이 구성했다. 골문은 김민정(인천현대제철)이 지켰다.

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전반 초반 한국은 일본을 상대로 물러서지 않으며 기회를 노렸다. 전반 3분 장슬기의 날카로운 침투 패스에 이은 현슬기의 크로스는 수비에 걸렸다. 전반 4분에는 일본 문전 앞에서 기회를 잡았으나, 아쉽게 슈팅으로 마무리하지 못했다.

일본도 조금씩 라인을 올렸다. 전반 7분 코너킥 상황에서 우에노 마미가 헤더까지 연결했으나 옆그물을 때렸다. 전반 15분에는 나카시마 요시노가 박스 안에서 패스를 받아 예리한 감아차기를 시도했으나, 골대 위로 넘어갔다.

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한국은 강적인 일본을 상대로도 좀처럼 물러서는 모습이 없었다. 좌측에서 장슬기-현슬기의 연계, 우측에서 윤수정의 돌파를 활용해 다양한 공격 루트를 모색했다. 일본 또한 전반 중반부터 라인을 하프라인까지 올리며 강하게 압박했다.

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일본이 조금씩 위협적인 기회를 늘려갔다. 전반 27분 박스 정면에서 기회를 잡은 다카라다 사오리의 슈팅은 김민정의 선방에 막혔다.

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한국은 결정적인 기회가 몇 차례 찾아왔다. 전반 33분 일본 수비를 압박해 박스 근처에서 공을 뺏은 최유리는 직접 1대1 기회를 맞이했다. 다만 슈팅이 발에 정확하게 맞지 않으며 크게 벗어나고 말았다. 전반 35분에는 최유리가 박스 근처에서 시도한 슈팅은 골키퍼 정면으로 향했다.

일본도 기회를 노렸다. 전반 38분 나루미야 유이가 크로스를 받아 슈팅을 노렸으나, 빠르게 뛰어나온 김민정이 걷어내며 위기를 넘겼다. 전반 42분에는 우측에서 나루미야 유이가 전진해 박스 깊숙한 곳에서 슈팅까지 시도했으나, 수비에 막혔다.

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전반은 0-0으로 마무리됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com