축구 한-일전 관중이 불과 998명…日도 경악 "개최국 맞아?"

연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 2026 아이치-나고야 아시안게임 여자 축구 결승에 진출한 일본에서 볼멘 소리가 나오고 있다.

일본 도쿄스포츠는 29일 '한국과 일본이 맞붙은 여자 축구 4강전 관중 수가 998명에 불과했다'며 '태국과의 조별리그 1차전(1202명)을 비롯해 베트남전(1029명), 대만전(3679명), 필리핀전(1084명)에도못 미치는 숫자'라고 지적했다. 매체는 '숙적 한국과 금메달 기회를 놓고 다투는 경기로 주목도가 오를 것으로 전망됐지만, 경기 개시 전 악천후의 영향 탓인지 1000명에도 미치지 못하는 충격적인 숫자가 나왔다'고 덧붙였다.

한국은 이날 시즈오카 에코파스타디움에서 펼쳐진 일본전에서 0대2로 완패했다. 이번 대회 4경기에서 24골-무실점으로 4강까지 올라온 일본을 상대로 전반을 0-0으로 마쳤으나, 후반 9분 가미야 지나에게 헤더로 선제골을 내준 뒤, 후반 18분 가미야에게 다시 실점하면서 고개를 숙였다. 일본은 이날 승리로 아시안게임 여자 축구 3회 연속 우승 문턱 앞에 섰다. 무실점 전승 행진도 그대로 이어갔다.

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그러나 일본 내 지상파 생중계는 없었다. 도쿄스포츠는 '라이브 중계는 OTT 플랫폼에서 이뤄졌고, 지상파TV는 녹화중계를 택했다'고 밝혔다.

일본 네티즌들은 예상을 크게 밑돈 한-일전 관중에 놀란 눈치. 도쿄스포츠에 따르면, 일본 SNS 상에는 '여자 축구가 준결승에 갔나', '한-일전 관중이 없다', '개최국 같지가 않다' 등의 반응이 이어지고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com