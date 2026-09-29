'개막 5경기 1승→12위 부진' 맨체스터 유나이티드, 당장 캐릭 감독 경질 없다→팀 개선 없을 경우 '야인' 전 뉴캐슬 사령탑 하우 후임 1순위 고려

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester United v Sabah - Old Trafford, Manchester, Britain - September 10, 2026 Manchester United manager Michael Carrick before the match REUTERS/Phil Noble

epa13216955 Manchester United manager Michael Carrick (L) speaks to Bruno Fernandes of Manchester United (R) during the English Premier League match Everton FC against Manchester United, in Liverpool, Britain, 06 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 맨체스터 유나이티드가 당장 마이클 캐릭 감독을 경질할 의사는 없다고 한다. 단 팀 상황이 더 악화될 경우 대안으로 전 뉴캐슬 감독을 지낸 에디 하우를 고려하고 있다고 한다.

영국 매체 트라이발풋볼은 소식통들의 정보를 종합해보면 마이클 캐릭은 맨유 경영진으로부터 즉각적인 압박을 받고 있는 건 아니다. 하지만 이번 2026~2027시즌 팀 상황이 변할 경우 에디 하우가 차기 감독 후보로 고려될 것으로 예상된다고 전했다.

뉴캐슬 감독 시절의 에디 하우 캡처=뉴캐슬 구단 SNS

구단 내부 관계자들은 루벤 아모림이 직을 잃었을 당시에도 하우가 이미 구단의 구상에 포함되어 있었다고 한다. 캐릭이 임시 감독으로서 보여준 훌륭한 성과가 결과적으로 상황을 바꾸어 놓았다. 캐릭은 지난 시즌 중반 맨유 지휘봉을 임시로 잡은 후 팀을 프리미어리그 3위로 이끌었다. 맨유는 3년 만에 유럽챔피언스리그 본선으로 직행했고, 캐릭은 정식 감독 계약을 했다. 기간은 2년이다.

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그러나 맨유가 새 2026~2027시즌을 기복 있게 시작했고, 캐릭의 입지가 공개적으로 논의되기 시작하면서 상황은 변하기 시작했다. 맨유는 개막 이후 정규리그 5경기에서 1승2무2패(승점 5)로 리그 12위에 랭크돼 있다.

다음 11월 A매치 휴식기까지 중요한 평가 시점이 될 것으로 예상된다. 이번 A매치 브레이크가 끝나면 맨유는 토트넘, 아틀레티코 마드리드, 리즈, 코모와의 대결한다. 리그와 유럽챔피언스리그 경기를 오간다. 맨유는 리그와 챔피언스리그 두 대회 모두 중요하다. 향후 경기에서 맨유가 어떤 경기력을 보여주느냐에 따라 캐릭을 둘러싼 우려가 더 심각해질 수도, 아니면 상승세로 전환될 수도 있다.

Soccer Football - Carabao Cup - Third Round - Manchester United v Brighton & Hove Albion - Old Trafford, Manchester, Britain - September 16, 2026 Manchester United manager Michael Carrick with Benjamin Sesko Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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만약 맨유가 결국 선수단에 변화가 필요하다고 결정할 경우, 하우를 후임 감독으로 고려할 수 있다. 그는 이번 시즌 시작 전 뉴캐슬을 떠났으며, 이미 맨유의 구상 속에 있는 주요 옵션이다. 게다가 현재 소속팀이 없는 야인 상태다.

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맨유가 당장 결정을 내릴 사안은 아니며, 현재로서는 다른 감독이나 대리인과 어떠한 접촉도 하지 않고 있다. 맨유 경영진은 현재 캐릭 감독을 지지하고 있다. 하지만 캐릭이 조속히 팀을 반전시키지 못한다면 상황은 급할 수 있다. 그러면 하우가 강력한 후보로 떠오를 가능성이 높다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com