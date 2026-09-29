유이하게 와일드카드에 힘준 한국과 중국, 4강전은 '형들' 싸움에 달렸다

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]아시안게임 남자축구는 1998년 방콕 대회 이후 올림픽처럼 연령 제한을 뒀다. 23세 이하 선수들이 출전한다. 24세 이상 선수들에게도 길을 열었다. 3명은 와일드카드로 나설 수 있다. 와일드카드는 늘 대회의 성패를 결정짓는 '키맨'이었다.

하지만 최근 들어 아시안게임에 출전하는 팀들이 당장의 성적보다 미래에 주목했다. 2년 뒤 올림픽 준비를 위한 징검다리로 활용했다. 이 과정에서 와일드카드는 점점 배제되는 분위기였다. 이번 대회도 마찬가지다. 4강에 오른 일본과 우즈베키스탄은 아예 와일드카드 없이 21세 이하 선수로만 명단을 꾸렸다. 와일드카드를 합류시킨 팀은 북한, 이란, 아랍에미리트 등 6~7개팀 정도였다. 그나마도 3명을 모두 채운 팀은 거의 없었고, 면면도 A대표급은 아니었다.

한국과 중국은 달랐다. 와일드카드에 제대로 힘을 줬다. 한국은 2026년 북중미월드컵에 출전한 이기혁(26·강원), 엄지성(24·스완지시티), 양현준(24·셀틱), 중국은 '슈퍼리그 MVP' 우시(37)를 비롯해 주천제(26·이상 상하이 선화), 장위닝(29·베이징 궈안)을 내세웠다. 그만큼 이번 대회 성적에 목을 맸다는 이야기다.

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30일 오후 3시 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 펼쳐지는 한국과 중국의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전의 키는 '와일드카드'가 쥐고 있다. 28년 만에 4강에 오른 중국은 와일드카드 효과를 톡톡히 보고 있다. 이번 대회 중국이 기록한 4골 중 3골(장위닝 2골, 우시 1골)을 와일드카드가 넣었다. '중국의 모드리치'로 불리는 우시는 중원에서 노련한 플레이로 경기를 풀어나간다. 중국 내에서는 "아시안컵을 위해 대표팀에 복귀시켜야 한다"는 여론이 나올 정도로, 이번 대회 클래스를 과시하고 있다. 한때 유럽에서 뛰었던 장위닝은 전방에서 무게감을 더하고 있고, 주천제는 수비 리더 역할을 잘하고 있다.

세 명의 존재로 중국은 이번 대회 가장 견고한 플레이를 펼치고 있다. 8강전 포함 4경기에서 단 1골밖에 내주지 않고 있다. 중국 U-23 대표팀은 오랜 기간 발을 맞추며, 아시안컵에서 준우승을 차지할 정도로 팀워크가 좋다. 와일드카드 합류 후에도 조직력이 유지되는 모습이다.

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반면 한국은 아직 와일드카드의 힘을 100% 활용하지 못하고 있다. 엄지성은 첫 경기에서 해트트릭을 기록했지만, 경고 트러블로 8강전까지 조심할 수밖에 없었다. 양현준은 햄스트링 이슈로 조별리그 최종전과 8강전에서 아예 엔트리에서 제외됐다. '주장' 이기혁은 수비형 미드필더로 3경기 모두 선발 출전해 중원을 이끌었지만, 이승원(강원) 강상윤(전북) 등 파트너와의 호흡이 아직 완벽하지 않은 모습이다. 최근 센터백으로 오랜 시간 플레이한 탓인지, 포지셔닝에서도 문제를 드러냈다.

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한국은 이번 중국전에 와일드카드를 총출동시킨다. 양현준은 "4강전부터 뛰기 위해 몸상태를 맞췄다"고 했다. 이민성 감독이 발탁하며 기대한 대로, 엄지성과 양현준이 좌우를 흔들고, 이기혁이 중심을 잡아준다면, 쉽게 중국을 잡을 수 있다. 중국이 최근 좋은 모습을 보이고 있기는 하지만, 와일드카드를 제외한 나머지 포지션에서도 유럽파가 즐비한 한국이 객관적 전력에서 우위에 있는 것은 분명하다.

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배준호(스토크시티) 이영준(그라스호퍼) 김명준(헹크) 김지수(브렌트퍼드) 등 동생들이 힘을 내고 있는 가운데 이제 '와일드카드' 형들이 해줘야 한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com