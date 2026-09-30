'경기 안 볼란다' 월드컵서 버럭 성질냈던 김민재, '우루과이전 대참사'엔 눈을 감아버렸다…무엇이 괴물을 분노케 했나

중계화면 캡쳐

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 우루과이 바렐라에게 추가골을 허용한 대한민국 김민재가 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 간판 수비수인 '괴물' 김민재(바이에른 뮌헨)가 벤치에 앉아 분노를 억누르는 듯 눈을 감았다. 왜 그랬을까.

김민재는 지난 28일, 서울월드컵경기장에서 열린 우루과이와의 A매치 친선경기에서 전반 3실점해 0-3으로 끌려가던 하프타임에 김태현(가시마)과 교체돼 벤치로 물러났다.

전반에 다윈 누녜스(알 디리야), 히오르히안 데 아라스카에타(플라멩구), 김민재 자책골로 와르르 무너진 한국은 김민재 교체 이후인 후반 17분 누녜스에게 추가실점하며 경기 시작 62분만에 4골을 헌납하는 역대급 굴욕을 겪었다. 후반 35분 손흥민(LA FC)이 한 골을 만회해 다행히 영패는 면했다. 1대4로 졌다.

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0-4로 끌려가던 후반 32분쯤, 중계 카메라는 한국 벤치의 반응을 담기 위해 카메라를 벤치쪽으로 비췄다. 김민재는 윙어 황희찬(샬케)과 공격수 오현규(베식타시) 사이에 앉아있었다. 황희찬은 동갑내기 김민재와 나란히 선발출전한 뒤 하프타임에 교체됐고, 오현규는 후반 27분 오세훈(시미즈)과 교체돼 벤치로 향했다.

연합뉴스

카메라에 잡힌 세 선수 중 김민재의 반응이 가장 눈에 띄었다. 김민재는 두 눈을 감아버렸다. 경기 중 벤치에 앉은 선수에게서 쉽게 볼 수 있는 모습은 아니다. 대참사가 벌어진 2026년 북중미월드컵 남아공전 교체 직후 행동과 180도 달랐다. 당시 김민재는 0-1로 끌려가던 후반 20분 박진섭(저장)과 교체된 후 코치진을 향해 두 팔 벌려 분노의 제스쳐를 취했다. 대회 후 '경기가 안 풀리는 부분이 있었다. 교체가 필요하다는 식으로 (코치진에)얘기를 한 것'이라고 당시 상황을 설명했다.

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두 달여만에 또 참사를 경험한 김민재는 이번엔 분노를 외부로 표출하기보단 속으로 삼켰다. '눈 감은 김민재'의 모습은 상기된 표정으로 어쩔 줄 몰라 하는 오현규의 반응과 대비됐다. 모레노호의 이날 안방 대참사를 요약하는 이 '짤(영상)'은 SNS상에 빠르게 퍼져나갔다. 팬들은 '화를 누를 때 하는 행동 같다', '눈을 떴을 때 이곳이 뮌헨이길 바라지 않을까' 등의 반응을 보였다. 공감하는 반응이 주를 이뤘다. 반대로 '오늘 워스트는 김민재 아닌가', '자책하는 중?' 등의 반응을 나타내는 팬도 있었다. 최종 수비수인 김민재는 전반 3실점 과정에서 뒷공간을 쉽게 헌납했다. 특히 세 번째 실점 상황에선 지나친 전진 수비로 길레르모 바렐라에게 공간을 내주며 실점 빌미를 제공했다.

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김민재는 왜 눈을 감아버린 걸까. 월드컵 이후로도 변한 게 없는 대표팀의 경기력에 대한 실망감일까, 모레노 감독의 전술에 대한 아쉬움의 표현이었을까. 그것도 아니면 특정 선수에 대한 불만이었을까. 누구를 향한 분노인지는 김민재 본인만이 알 것이다. 눈을 감아 보지 않는 편이 더 나았을 경기였다는 건 분명한 사실이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com