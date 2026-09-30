'괴물 ST' 홀란, 아스널 이적설 급물살 '재정적 여유 충분'…유죄 판결 나비 효과→"맨시티도 떠날 거 안다"

엘링 홀란. 사진=아스널 뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]바르셀로나와 레알 마드리드에 이어 아스널까지 엘링 홀란 영입에 관심을 보이고 있다. 맨체스터 시티의 위기 속에서 그가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 라이벌 팀으로 떠나는 선택을 할지 관심이 쏠린다.

영국 팀토크는 29일(한국시각) '홀란은 잉글랜드를 떠나지 않을 수도 있다'며 '아스널이 맨시티에 매우 강력한 징계가 내려질 가능성에 대비해 이미 홀란 측 대리인들과 접촉을 시작했다'고 보도했다.

로이터연합뉴스

맨시티는 최근 EPL의 재정 규정 위반 혐의로 유죄 판결을 받았다. 이에 대한 징계로 리그 퇴출까지도 거론되는 상황이다. 결국 팀의 주요 선수들이 팀을 떠나는 결과로 이어질 수 있다. 핵심은 '괴물 스트라이커' 홀란의 행선지다. 아스널은 그를 영입하기 위해 천문학적인 이적료를 투입할 수 있는 것으로 알려졌다. 홀란은 맨시티가 하위 리그로 떨어질 경우 떠날 것이 확실시된다.

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풋볼인사이더의 피트 오루크 기자는 "맨시티는 홀란이 팀에 남아 다시 정상으로 올라가기 위한 도전을 함께할 의사가 없다는 사실을 잘 알고 있다"고 주장했다.

홀란 영입에 가장 먼저 언급된 팀은 스페인 명문 바르셀로나와 레알 마드리드였다. 그러나 아스널이 참전하면서 그가 잉글랜드에서 도전을 이어갈 가능성도 커지고 있다.

Manchester City's Erling Haaland shoots during the English Premier League soccer match between Manchester City and Sunderland in Manchester, England, Sunday, Sept. 20, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)

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아스널은 새로운 주전 스트라이커를 찾고 있다. 구단은 지난여름 이적시장에서 아틀레티코 마드리드의 훌리안 알바레스 영입을 시도했지만 실패했다. 당시 아스널은 아르헨티나 공격수를 1억2800만파운드(약 2300억원)에 영입할 준비를 하고 있었다. 이는 EPL 역사상 가장 비싼 선수 이적료가 될 수 있는 금액이었다. 결국 아스널이 막대한 영입 자금을 준비해 놨다는 사실은 분명해 보인다. 아스널은 최근 레알의 비니시우스 주니오르 영입에도 움직임을 보였다. 그만큼 재정적으로 자신만만한 상태다.

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맨시티의 어려운 상황에도 홀란이 저렴하게 매각될 것으로 예상되지는 않는다. 홀란과 맨시티의 계약에는 강등 관련 이적 조항이 존재하지 않는 것으로 알려졌다. 그와의 계약은 2034년까지 이어지기에 맨시티는 매각 시 막대한 이적료를 챙길 수 있다. 축구 역사상 가장 비싼 이적료 기록이 세워질 수도 있다.

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매체는 '만약 홀란이 실제로 이적하게 된다면, 그는 축구 역사상 가장 비싼 선수 기록을 새로 쓸 가능성도 있다'며 '현재 기록은 2017년 네이마르가 파리생제르망(PSG)으로 이적하면서 발생한 1억9800만파운드(약 3546억원)다'고 설명했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com