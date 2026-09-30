"손흥민이 이강인 골 가로챘다" 파격 주장…'득점자 정정' 아쉬움 드러낸 西 매체 "좋은 출발 알릴 기회였어"

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민이 슈팅이 막히자 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 손흥민, 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 강우진 기자]팔은 안으로 굽는다. 스페인 매체가 손흥민이 이강인의 득점을 '가로챘다'고 표현했다.

문도 데포르티보는 29일(한국시각) '손흥민이 우루과이전에서 이강인의 골을 가로채 새로운 기록을 세웠다'는 헤드라인을 달았다. 이강인이 라리가 아틀레티코 마드리드 소속 선수이기에 그의 편을 들어준 것으로 보인다.

한국은 지난 28일 서울월드컵 경기장에서 우루과이에게 1-4로 대패했다. 로베르트 모레노 감독 체제에서 첫 경기 상대였던 에콰도르를 3-0으로 잡아냈음에도 좋은 분위기를 이어가지 못했다.

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28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 4-1로 패한 대한민국 이강인, 손흥민이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

그나마 위안은 손흥민이 만회골에 성공했다는 것이다. 후반 35분 이강인이 오른쪽 측면에서 왼발로 강한 커브의 크로스를 올렸고, 손흥민이 이를 살짝 건드려서 골로 만들었다. 이는 손흥민의 A매치 58번째 골이며, 한국 축구 레전드 차범근의 A매치 최다골과 타이를 이루는 대기록이었다. 명예로운 골이었지만, 다소 잡음은 있었다. 둘 중 누구의 득점인지에 대한 논쟁이 있었기 때문이다.

매체는 '골이 나온 직후 경기장과 온라인 커뮤니티 등에서는 혼란이 발생했다'며 '이강인의 크로스가 그대로 골문 안으로 들어간 것인지, 아니면 손흥민의 발에 맞고 굴절된 것인지를 놓고 의견이 엇갈렸다'고 전했다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 이강인이 패스를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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국제축구연맹(FIFA)은 골이 들어갈 당시에는 이강인의 득점으로 기록했지만, 이후 손흥민의 골로 변경됐다. 마지막 터치가 손흥민이었다는 것이다.

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이에 대해 문도 데포르티보는 해당 득점이 이강인의 골이 돼야 했다는 아쉬움을 드러냈다. 이강인이 2026~2027시즌 소속팀에서 좋은 시작을 알렸고, 대표팀에서의 득점이 남은 시즌 그의 페이스와 자신감을 한껏 끌어올릴 수도 있다는 기대 때문이었다.

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매체는 '아틀레티코의 이강인에게는 아쉬운 일이었다'며 '그는 이미시즌 초반 2골을 넣고 도움까지 기록하며 좋은 출발을 보이고 있었다'고 설명했다. 이어 '이번 골까지 자신의 기록으로 인정됐다면 훌륭한 시즌 초반을 더욱 확실하게 보여주는 이정표가 될 수 있었다'고 덧붙였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com