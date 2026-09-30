깜짝 폭로! 맨시티 유죄 판결 미리 알고도 돈 쏟아부어 선수 영입…퇴출 전 마지막 객기? 7전 전승 '효과는 제대로 봤다'

엔소 페르난데스. 사진=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 시티가 재정 규정 위반 혐의에 대한 유죄 판결 사실을 인지한 뒤에도 여름 이적시장에서 대규모 이적을 단행한 것이 뒤늦게 알려졌다.

글로벌 매체 ESPN은 29일(한국시각) '맨시티는 올여름 이적시장에서 거액을 지출하기에 전에 100건이 넘는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 재정 규정 관련 위반 혐의에 대해 유죄 판결을 받았다는 사실을 전달받았다'고 보도했다.

맨시티가 지난 7월부터 유죄 판결 사실을 알았던 것인데 그럼에도 공격적인 영입을 멈추지 않았다. 맨시티는 올여름 이적시장에서 주전급 선수 7명을 영입하는 데 4억5000만파운드(약 8000억원) 이상을 지출했다.

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FILE PHOTO: Soccer Football - Premier League - Manchester City vs Huddersfield Town - Etihad Stadium, Manchester, Britain - May 6, 2018 Manchester City manager Pep Guardiola celebrates with the trophy, players and staff after winning the Premier League title Action Images via Reuters/Carl Recine EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details./File Photo

맨시티는 이적료 관련 구단 자체 기록을 두 차례나 경신하기도 했다. 노팅엄 포레스트에서 엘리엇 앤더슨을 1억1600만파운드(약 2000억원)에 영입했고, 첼시에서는 엔소 페르난데스를 1억2500만파운드(약 2200억원)에 영입했다. 이 중 앤더슨의 계약 합의는 구단이 판결 결과를 알기 전에 이뤄진 것으로 전해졌다.

맨시티의 과감한 영입은 이번 시즌 효과를 거두고는 있다. 맨시티는 2026~2027시즌 모든 대회를 통틀어 7전 전승을 거두며 순조로운 시작을 알렸다. 구단은 현재 EPL 선두에 올라 있으며, 지난 시즌 우승 팀인 아스널에 승점 3점 앞서 있다.

FILE PHOTO: Soccer Football - Champions League - Manchester City v Inter Milan - Etihad Stadium, Manchester, Britain - September 18, 2024 Manchester City chairman Khaldoon Al Mubarak is seen before the match Action Images via Reuters/Lee Smith/File Photo

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맨시티는 지난 2023년 2월 EPL이 재정 규정 위반 혐의를 처음 발표한 뒤부터 줄곧 이를 부인해 왔다. 구단 관계자들은 맨시티에 유죄 판결이 내려질 경우 항소할 의사가 있다는 점을 분명히 해왔다.

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앞서 맨시티는 성명을 통해 "EPL의 절차는 여전히 진행 중이며, 상당 부분이 아직 완료되지 않았고 엄격한 기밀 유지 의무의 적용을 받고 있다"며 "맨시티의 입장은 2023년 2월 구단이 발표한 성명과 변함이 없다"고 밝혔다. 이어 "구단은 지난 8년 동안 적법한 절차를 성실히 준수해왔다"고 덧붙였다.

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유죄 판결 사실을 알고도 과감한 영입을 단행한 맨시티의 의도에 대한 의문은 커지고 있다. 결백했기에 가능했던 투자였는지 아니면 징계 전 마지막 객기를 부린 것일지 맨시티의 항소 결과에 주목할 필요가 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com