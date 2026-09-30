이민성호 긴장해! 중국 '강력한 동기부여'로 무장, 에이스 복귀로 최정예 투입→중국축구협회장 한국전 참관…오후 3시 AG 한중전 '빅뱅'

선수들 지켜보는 이민성 감독 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기. 이민성 대표팀 감독이 선수들을 지켜보고 있다. 2026.9.22 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]3년만에 아시안게임 무대에서 한-중전을 펼치는 중국 축구대표팀이 최정예 라인업을 가동할 계획이다.

중국 포털 '소후닷컴'은 29일 중국 매체 '베이징 청년보' 보도를 인용해 안토니오 중국 U-23 축구대표팀 감독이 한국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 준결승전에서 난관을 돌파할 최정예 전력을 가동할 예정이라고 전했다. 중국은 8강에서 태국을 3대0으로 꺾고 28년만에 아시안게임 준결승에 올랐다.

보도에 따르면, 경고누적으로 결장한 '에이스' 왕위둥이 복귀하고, 와일드카드(23세 초과선수)인 우시, 장위닝, 추첸지에가 팀의 중심을 잡을 전망이다. 골문은 리하오가 지키고, 후허타오, 펑샤오, 이무란, 콰이지웬 등 유망주들도 최상의 컨디션으로 경기에 나설 계획이다. 안토니오 감독은 이들을 앞세워 이번 대회에서 보여준 탄탄한 수비와 역습, 세트피스 활용 전략을 주무기로 삼을 것으로 예상된다.

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'베이징 청년보'는 중국 코치진이 이날 저녁 영상 분석 회의를 열고 한국의 전술, 특히 측면 공격과 강한 전방 압박, 세트피스 패턴 등을 집중적으로 분석해 이에 맞춘 수비 전략을 다듬었다고 보도했다. 특히 준결승전부턴 비디오 판독(VAR) 시스템이 도입되어 주요 판정의 정확도가 한층 높아질 것이라고 전했다.

더구나 중국이 강력한 동기부여를 안게 됐다고 밝혔다. 쑹카이 중국축구협회장이 29일 중국 여자 대표팀의 준결승전을 현장에서 지켜본 뒤, 30일 오사카로 이동해 한-중전을 '직관'할 것이라고 전했다.

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한-중전은 30일 오후 3시 일본 오사카의 나가이스타디움에서 열린다. 이 경기 승자는 같은 날 오후 7시30분 같은 경기장에서 열릴 우즈베키스탄과 일본의 준결승전 승자와 다음달 3일 도요타 스타디움에서 금메달을 다툰다. 지난 3개 대회에서 우승한 이민성호는 4연패를 노린다. 지금까진 3경기에서 10득점 1실점, 3연승을 질주하며 순항하고 있다. 와일드카드 윙어 양현준(셀틱)도 준결승에 맞춰 부상 복귀할 예정이라, 한국 역시 최정예로 나설 가능성이 있다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com