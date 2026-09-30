'미쳤다, 40경기 무패 신기록 행진' 에이스 라민 야말 2골1도움 원맨쇼 폭발! 스페인, 크로아티아 4-1 대파..'컴퓨터 게임 같다..스페인 9연승 신바람'

Soccer Football - UEFA Nations League - Group A3 - Spain v Croatia - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - September 29, 2026 Spain's Lamine Yamal during the warm up before the match REUTERS/Marcelo Del Pozo

Soccer Football - UEFA Nations League - Group A3 - Spain v Croatia - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - September 29, 2026 Spain's Lamine Yamal reacts REUTERS/Marcelo Del Pozo

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[스포츠조선 노주환 기자]무려 4골을 퍼부은 스페인 축구 대표팀이 40경기 무패 행진을 달렸다. 신기록이다. 스페인 에이스 라민 야말은 2골(1도움)을 터트리며 승리의 해결사 역할을 했다.

스페인이 30일(한국시각) 스페인 세비야 에스타디오 라몬 산체스 피주안에서 벌어진 크로아티아와의 유럽네이션스리그 2라운드 홈 경기서 4대1 대승을 거뒀다. 북중미월드컵 챔피언 스페인은 네이션스리그 2연승으로 좋은 출발을 보였다. 또 최근 40경기 연속 무패 행진을 이어갔다. 30승10무다. 스페인 축구는 마치 컴퓨터 게임처럼 정교하고 예리했다.

스페인은 강력했다. 경기 시작 2분 만에 선제골이 터졌다. '닥치고 공격'이 통했다. 이강인의 아틀레티코 마드리드 동료 알렉스 바에나의 패스를 받은 야말이 간결하고 정확한 논스톱 슛으로 선제골을 뽑았다.

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Croatia's forward #20 Dion Beljo celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Nations League league phase group A3 football match between Spain and Croatia at Ramon Sanchez Pizjuan Stadium in Seville on September 29, 2026. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)

스페인의 파상공세를 막아내기 급급했던 크로아티아는 전열을 가다듬는 데 시간이 걸렸다. 파우 쿠바르시(스페인)의 위협적인 슈팅이 살짝 벗어나면서 추가 실점 위기를 맞기도 했다. 경기 흐름을 깬 크로아티아는 전반 28분이 동점골(1-1)을 터뜨렸다. 디온 벨요가 이반 페리시치의 크로스를 딘 하위센보다 한발 앞서 헤더로 연결하며 자신의 A매치 데뷔골을 기록했다.

Spain's Marc Pubill, left, celebrates after scoring his side's second goal during the Nations League soccer match between Spain and Croatia in Seville, Spain, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

하지만 스페인은 실점 후 3분 만에 다시 차이를 벌였다. 스페인은 코너킥 상황에서 라민 야말의 패스를 받은 마르크 푸빌(아틀레티코)이 헤더로 마무리해 2-1로 리드했다. 그 골이 결승골이 됐다.

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후반전, 스페인의 파상공세는 계속 이어졌다. 후반 18분, 세번째 골이 터졌다. 조커 페드리의 패스를 받은 야말은 가볍게 공을 잡아둔 뒤 가까운 쪽 포스트를 향해 슈팅을 날려 골망을 흔들었다.

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스페인은 높은 볼점유율로 크로아티아를 쉼없이 몰아쳤다. 한마디로 일방적인 경기였다. 스페인은 후반 44분 한골을 추가했다. 교체 투입된 니코 윌리엄스가 박스 안으로 치고 들어간 후 네번째 골을 터뜨리며 스페인의 완승에 마침표를 찍었다.

Spain's Nico Williams celebrates after scoring his side's fourth goal during the Nations League soccer match between Spain and Croatia in Seville, Spain, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

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월드컵 우승 사령탑 루이스 데 라 푸엔테 감독은 최근 9연승을 내달렸다. 스페인이 안방에서 마지막으로 패배한 것은 2022년 스위스전이었다.

잉글랜드와 크로아티아를 연속으로 잡은 스페인은 이번 A매치 기간 중 체코전, 크로아티아전을 남겨두고 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com