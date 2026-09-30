'중국도 승산 있다!' 대한민국과 결전 앞둔 中 자신감 폭발…2006년생 왕위둥 복귀에 환호 '韓 수비 약점 파고든다'

사진=신화 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]중국이 대한민국과의 결전을 앞두고 '승산'을 거론했다.

안토니오 푸체 감독이 이끄는 중국 23세 이하(U-23) 대표팀은 30일 오후 3시 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 대한민국과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전을 치른다. 중국은 8강전에서 태국을 3대0으로 잡고 28년 만에 아시안게임 4강에 진출했다. 중국이 아시안게임 남자축구 4강에 오른 것은 1998년 방콕 대회가 마지막이었다. U-23 연령 제한을 둔 이후로는 처음이다.

중국의 '소후닷컴'은 29일 '한국의 화려한 선수 구성과 강력한 공격력을 고려할 때 많은 사람이 중국의 패배를 예상한다. 그러나 진정한 축구 전문가들은 중국에도 승산이 있다고 본다'고 보도했다.

Advertisement

사진=2026년 아이치-나고야 아시안게임 공식 계정 캡처

최근 중국 연령별 대표팀은 상승 가도에 들어섰다. 지난 1월 사우디아라비아에서 열린 아시아축구연맹 U-23 아시안컵에서 준우승을 차지했다. 당시 멤버들이 이번 대회 주축이다. 여기에 이번 대회에선 장위닝, 우시, 주천제 등 '와일드카드'(24세 이상 선수)까지 묶어 신바람을 내고 있다.

이 매체는 축구 해설위원인 둥루의 말을 인용해 '한국의 공격이 아주 날카롭거나 득점 효율이 높은 것은 아니다. 하지만 그들에겐 엄청난 수비 회복력과 압박을 견뎌내는 탁월한 능력이 있다. 중국은 견고한 수비 뒤 역습을 도모하는 방식이다. 중국이 한국을 1득점 이하로 억제할 수만 있다면 역전의 기회가 있다. 2골 이상 내주면 승리는 사실상 불가능해진다. 한국의 수비는 매우 견고하고 실수가 거의 없다'고 했다.

사진=2026년 아이치-나고야 아시안게임 공식 계정 캡처

Advertisement

중국은 한국과의 경기에 왕위둥이 복귀한다. 2006년생 왕위둥은 중국 축구의 미래로 꼽힌다. 다만, 그는 8강전에 출전 정지 징계로 나서지 못했다.

Advertisement

'소후닷컴'은 '핵심 왕위둥이 복귀했다는 점이 고무적이다. 중국 공격의 진정한 변수는 왕위둥이다. 그가 가진 최고 무기인 폭발적인 스피드, 예리한 드리블, 탁월한 1대1 능력은 한국 수비진의 약점을 파고드는 데 안성맞춤이다. 안토니오 감독의 수비 전술과 왕위둥의 폭발적인 역습 능력을 결합한 형태는 가장 완벽하고 실용적인 전술 조합이다. 중국은 탄탄한 수비를 바탕으로 결정적인 역습을 노리는 것만이 돌파구를 찾을 수 있는 유일한 길'이라고 덧붙였다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com