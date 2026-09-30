"이게 아시안게임이야" 단 998명이 본 '텅 빈' 한일전, 日도 충격 또 충격…'나데시코 재팬' 결승 진출 "실망스러워" 불만 폭발

한국, 일본에 2대0 패배 (후쿠로이[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 29일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 준결승 대한민국과 일본의 경기가 한국의 2대0 패배로 끝났다. 경기가 종료된 뒤 한국 선수들이 어두운 표정을 짓고 있다. 2026.9.29

한국, 일본에 2대0 패배 (후쿠로이[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 29일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 준결승 대한민국과 일본의 경기가 한국의 2대0 패배로 끝났다. 경기 종료 뒤 일본 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.29

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[스포츠조선 김성원 기자]한국 여자축구가 또 일본의 벽을 넘지 못했다.

아시안게임 구기 종목 한-일전 승리 행진도 끊어졌다. 대한민국은 29일 일본 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전에서 0대2로 패했다. 남녀 농구, 여자 핸드볼, 야구까지 모두 한-일전에서 승리하며 금메달을 목에 걸었다. 그러나 이날 남자 핸드볼이 동메달 결정전에서 일본에 패한 후 여자축구마저 고개를 숙였다.

지소연 윤수정(이상 수원FC위민) 김민지(서울시청) 장슬기(경주한수원) 등 최정예로 선발을 꾸린 여자 국가대표팀은 아시안게임 사상 첫 결승 진출을 꿈꿨다. '최고 성적'인 동메달 설움을 떨쳐내길 바랐다.

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하지만 일본은 직전 두 대회를 휩쓴 아시아 최강이다. 역대 전적에서도 한국은 4승12무20패로 크게 밀린다. 마지막 승리가 2015년 8월 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십이다.

한국, 결승행 좌절 (후쿠로이[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 29일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 준결승 대한민국과 일본의 경기가 한국의 2대0 패배로 끝났다. 경기 종료 휘슬이 울리자 한국 선수들이 어두운 표정을 짓고 있다. 2026.9.29

한국 실점 (후쿠로이[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 29일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 준결승 대한민국과 일본의 경기. 일본 가미야 지이나에게 실점한 한국 선수들이 아쉬워하고 있다. 2026.9.29

반전은 없었다. 균형이 깨진 것은 후반 9분이었다. 가미야 지나가 헤더로 골망을 흔들었다. 그는 후반 18분 중거리 슛으로 또 한번 골네트를 갈랐다. 일본은 10월 2일 오후 7시30분 결승전에서 북한과 맞닥뜨린다. 4강의 벽에 막힌 한국은 동메달 결정전으로 향한다. 10월 2일 오후 3시 중국과 3위 자리를 두고 다툰다.

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하지만 한국과 일본의 4강전은 일본에서 '저주받은 경기'로 논란이 됐다. '디앤서'는 '나데시코 재팬(일본 여자축구 애징)이 한국을 2대0으로 꺾고 결승에 진출했다. 비가 오는 가운데 경기가 열렸는데, 텅빈 경기장은 팬들 사이에서 뜨거운 화제가 됐다'고 전했다.

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관중수에 놀랐다. 스타디움 에코파는 약 5만명을 수용할 수 있다. 날씨 변수가 있었지만 관중수는 눈을 의심케 했다. 998명에 불과했다.

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일본 네티즌들은 '이 관중은 뭐야', '경기장이 텅 비어 있다', '너무 허전해서 슬퍼', '일본과 한국 여자 축구 인데도', '너무 실망스럽다' 등 아쉬움을 피력했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com