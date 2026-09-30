[오피셜] '대충격' EPL 역사상 최악의 불법 구단 확정, '만수르+펩 과르디올라' 맨시티 유죄...EPL 사무국 공식발표

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[스포츠조선 김대시 기자]맨체스터 시티는 불법으로 만들어진 역사였다.

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 사무국은 30일(한국시간) 독립 위원회가 맨시티의 재정 규정 위반 혐의 대부분에 유죄 판정을 내렸다고 발표했다.

위원회는 맨시티가 2009~2010시즌부터 2017~2018시즌까지 9시즌 동안 리그의 중대한 재정 규정을 위반했다고 판단했다. 리그 조사에 협조하지 않은 혐의도 제기된 4건 중 3건이 인용됐다.

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위원회에 따르면 맨시티는 구단 수익을 인위적으로 부풀리고 비용을 줄이기 위해 다수의 상업 파트너와 '위장' 계약을 맺었다. 스폰서 기업들은 관련 비용의 일부만 냈고, 나머지는 구단주인 아부다비 유나이티드 그룹(ADUG)이 지원했다. 구단이 실제보다 낮은 운영비를 기록할 수 있도록 ADUG 자금으로 체결한 추가 위장 계약과, 선수 초상권을 사들인 법인을 이용한 위장 순환 거래도 있었다.

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이 같은 계획의 목적은 재정 규정을 지키는 것처럼 보이기 위해 해당 기간 9억파운드(약 1조6000억원) 이상 수익을 부풀리고 비용을 줄이는 것이었다. 그 결과 구단은 허위 기재된 회계 장부를 제출하고, 감사인과 축구 규제 기관에 실제 재정 상태를 숨겼다. 위원회는 관련 계약이 모두 정확히 보고됐다면 리그와 유럽축구연맹(UEFA)의 지출 한도를 매우 큰 금액으로 초과했을 것으로 봤다. 위원장은 '구단이 그 행위를 통해 리그 규정을 회피하려 한 의도가 명백하다'고 결론지었다.

더불어 맨시티는 리그가 4년간 진행한 조사 과정에서도 협조 의무와 최대한의 성실 의무를 여러 차례 위반했다. 위원회는 구단이 '리그의 조사를 저지하고 방해하기 위해 다각적인 노력을 기울였다'고 밝혔다.

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리처드 마스터스 리그 CEO는 "이번 판정은 구단이 어떻게 거의 10년 동안 체계적으로 리그 규정을 위반했는지 상세히 보여준다"고 말했다. 이어 "이번 징계 사건과 판정은 리그 역사상 가장 중요한 사안이다. 어떤 제재가 내려져야 하는지 등 결정될 요소가 남아 있는 만큼 남은 절차를 신속히 진행하겠다"고 덧붙였다.

리그는 '제재 수위는 독립 위원회와의 추가 청문회에서 별도로 다뤄진다. 해당 청문회는 결과 공개가 허용될 때까지 비공개로 진행된다. 맨시티는 위원회의 판정에 항소할 수 있으며, 오는 2일까지 권리를 행사해야 한다'고 덧붙였다. 맨시티는 곧바로 항소하겠다는 입장을 발표했다.