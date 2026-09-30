"우승 메달 쓰레기통 버릴거야", "우승 박탈 'NO', 4부 강등 'YES'" 1조4840억 자금 유용! 맨시티 '유죄' 공식발표, 킨→루니 동시 폭발

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사진캡처=더선

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[스포츠조선 김성원 기자]맨체시터 시티의 유죄 판결이 공개됐다.

잉글랜드 프리미어리그(EPL)는 30일(이하 한국시각) 독립위원회가 조사한 맨시티의 보고서를 공식 발표했다. 맨시티는 2009년부터 2018년까지 9년 동안 상업 파트너와 허위 계약을 체결, 비밀리에 8억3000만파운드(약 1조4840억원) 이상을 축구 운영 자금으로 빼돌리는 등 리그 규정을 위반한 혐의로 유죄 판결을 받았다고 못박았다.

115개 재정 규정 위반 혐의 중 114건에서 유죄 판결을 받았다는 보도는 사실이었다. EPL이 충격에 휩싸였다. 맨시티는 이 기간 EPL 3회, 리그컵 3회, 커뮤니티실드 1회, FA컵 1회 등 트로피 8개를 들어 올렸다. 다만 맨시티는 어떠한 불법도 없었다고 항변하고 있다.

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구단은 "프리미어리그가 제기한 혐의에 대해 결백하며, 이번 사건과 관련한 구단의 모든 입장을 뒷받침하는 반박할 수 없는 방대한 증거가 있다"며 항소하겠다고 밝혔다.

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그러나 반응은 싸늘하다. 맨유 레전드 로이 킨이 폭발했다. 그는 잉글랜드-체코와의 A매치에 앞서 ITV 스포츠와의 인터뷰에서 "내가 맨시티 선수였다면 그 메달들을 100% 쓰레기통에 버렸을 거다. 당연히 그래야 한다. 그건 부정행위니까"라며 "부정행위 벌어졌기 때문에 그들이 경기장에서 이긴 것이다. 맨시티 구단은 많은 사람들에게 상처를 줄 것이라는 것을 알았지만, 그럼에도 불구하고 그렇게 했다"라고 밝혔다.

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프리미어리그 클럽들은 맨시티의 불법 혐의와 관련된 보상에 대해 법률 자문을 구하고 있다. 맨시티는 승점 삭감, 우승 박탈, 프리미어리그 퇴출, 거액의 벌금형을 받을 수 있다.

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선수들간에 설왕설래도 이어지고 있다. 맨유에서 전성기를 보낸 웨인 루니는 2011~2012시즌 맨시티에 이어 준우승을 차지했다. 그러나 그는 소급해서 우승 타이틀을 받는 것을 원하지 않는다고 했다.

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루니는 '스틱 투 유나이티드' 팟캐스트에 출연해 "솔직히 말해서 프리미어리그 우승 메달을 또 받는 건 편하지 않을 것 같다. 우리가 그럴 자격이 없다고 생각하기 때문이다. 그 시즌에 리그 우승을 차지할 만큼 충분히 잘하지 못했다"라고 말했다.

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그리고 "맨유가 똑같은 짓을 저질러서 나의 프리미어리그 우승 메달을 빼앗긴다면, 나는 완전히 절망할 거다. 그들이 그 상을 뺏어갈 수도 있겠지만, 나는 그러고 싶지 않아요. 왜냐하면 그 해에 우리 팀이 1위를 하지 못했기 때문에 그 상을 받을 자격이 없다고 생각한다"고 강조했다.

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반면 리오 퍼디난드와 다비드 데 헤아 등은 자신의 SNS에 소급적으로 맨유의 리그 우승을 인정받아야 한다고 주장하고 있다. 다만 루니는 맨시티의 우승 박탈은 반대하지만, 강등돼야 한다고 했다.

그는 "어떻게 강등될지는 모르겠지만, 어쨌든 맨시티는 강등될 거라고 본다. 나는 그들이 내려갈 수 있는 가장 낮은 리그에 보내고, 향후 3~4시즌 동안 그들이 쓸 수 있는 돈에 제한을 둘 것"이라고 말했다.

루니는 이어 "만약 맨시티를 챔피언십(2부)으로 보내는 것만으로도 엄청난 징계가 되겠지만, 그들은 다시 올라올 거다. 만약 리그2(4부)까지 떨어뜨린다며 매우 어려운 상황이 될 수 있다. 최대치의 강등을 염두에 둬야 한다"고 덧붙였다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com