"맨시티 EPL 퇴출 가능" 英 문화부 장관까지 등판 '대위기'…"정말 끔찍한 일"→구단 이사회 직무 정지 주장

리사 낸디 영국 문화부 장관. 사진=BBC 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]리사 낸디 영국 문화부 장관이 맨체스터 시티의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 퇴출을 경고했다. 정부에서 이야기가 나왔다는 것은 맨시티라는 구단이 역사 속으로 사라질 위기에 처했다는 의미이기도 하다.

영국 맨체스터 이브닝 뉴스는 30일(한국시각) '문화부 장관 낸디는 독립 위원회가 맨시티의 모든 재정 규정 위반 혐의에 대해 유죄 판결한 후 구단이 EPL에서 퇴출당할 수도 있다고 경고했다'고 보도했다. 앞서 EPL은 맨시티가 2009~2010시즌부터 2017~2018시즌까지 광범위하게 재정 규정을 위반했다고 밝혔다.

낸디는 채널5 뉴스와의 인터뷰에서 맨시티의 항소와 관련해 미리 판단하지 않겠다는 입장을 보였고, 구단도 공정한 절차를 밟을 권리가 있다고 강조했다. 그러나 그는 구단에 대한 제재를 우려했다.

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낸디 장관은 "어떤 종류의 항소 절차도 미리 판단하고 싶지는 않다. 그들 역시 공정한 심리를 받을 권리가 있다"면서도 "내가 말하고 싶은 것은 최종 제재가 매우 심각하다는 것"이라고 말했다.

그는 "이런 종류의 혐의가 유지된다면 구단은 EPL에서 퇴출당할 수도 있다"며 "그렇게 되면 모든 사람에게 엄청난 파장이 미치게 된다"고 전했다. 이어 "EPL은 영국이 자랑하는 가장 큰 수출품 중 하나다"며 "수백만명의 사람들에게 즐거움을 주고 있으며, 우리는 미래에도 팬들을 위해 EPL을 보호할 수 있도록 해야 한다"고 덧붙였다.

Britain's Secretary of State for Culture, Media and Sport Lisa Nandy outside the venue of the Labour Party's annual conference in Liverpool, Britain, September 28, 2026. REUTERS/Phil Noble

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데이비드 번스타인 전 맨체스터 시티 회장은 위원회의 결론을 "믿기 어려울 정도로 치명적이다"고 표현했으며, 처벌은 금전적 제재를 넘어 이뤄져야 한다고 주장했다. 번스타인은 현재 맨시티 이사회 구성원들이 계속해서 직책을 유지해야 하는지에 의문을 제기하기도 했다. 이들이 즉시 직무 정지돼야 한다고 강조했다.

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그는 BBC의 한 라디오 프로그램에 출연해 "관련자들은 즉시 직무 정지를 당해야 하는 것 아닌가"며 "정말 심각하고, 끔찍한 일이라고 생각한다. 항소가 기각된다면 맨시티는 리그에 남아 있을 수 없다. 대가를 치러야 한다"고 말했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com