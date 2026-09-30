"맨시티가 축구판을 망친 건가? 축구팬들에게 사과할 의향 있나?" 질문에 맨시티 CEO 썩소 지으며 '줄행랑'…'위법 구단' 맨시티, 재정 위반 혐의 유죄 확정 땅,땅,땅[오피셜]

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[스포츠조선 윤진만 기자]"프리미어리그 사무국은 맨시티의 계약이 '가짜(Sham)'라고 합니다. 그럼 맨시티도 '가짜 구단'이 되는 건가요?"

영국 '스카이 뉴스'의 롭 해리스 기자는 한 행사장에서 페란 소리아노 맨시티 CEO에게 다가가 이같이 질문했다. '당신들이 축구판을 망치고 있는건가? 팬에게 사과할 의향이 있는가?'라고도 물었다. 소리아노 CEO는 당황한 기색을 보이며 "감사하다, 감사하다"라고 말하고는 황급히 자리를 떴다. 이 영상을 접한 축구팬은 소리아노 회장의 어두운 낯빛이 맨시티의 현실을 말하는 것 같다라고 반응했다.

프리미어리그 독립위원회는 30일(한국시각), 맨시티가 중대한 재정 위반과 관련된 모든 혐의, 조사 비협조와 관련된 혐의 중 하나를 제외한 모든 혐의에 대해 유죄라고 판단했다. 지난 26일 전후로 영국 매체가 앞다퉈 보도한 '115건의 재정 위반 혐의 중 114건 유죄 확정' 사실을 공식 확인한 셈이다. 프리미어리그 사무국은 홈페이지를 통해 40페이지에 달하는 판결문을 올렸는데, 이 판결문에는 'Sham(가짜, 속임수, 위법)'이라는 단어가 8번이나 등장한다. 옥스퍼드 영어 사전은 'Sham'을 '거짓 구실로 속이거나, 기만하거나, 현혹하는 것. 남을 속여 이용하거나, 꾐에 빠트리거나, 허위 사실로 속이는 것'이라고 정의하고 있다.

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이 판결문에는 맨시티 구단주인 아부다비 유나이티드 그룹이 2009~2010시즌부터 이미 구단을 자신들이 목표로 하는 수준으로 끌어올리려면 막대한 초과 지출이 불가피하다는 사실을 인지하고 있었음을 상세히 기술하고 있다. 맨시티는 2009~2010시즌부터 무려 9시즌 동안 소위 '위장 자금 지원 계획'에 따라 스폰서십 수익을 늘릴 방법을 찾아냈다. 이 계획을 통해 구단은 8억3000만파운드(약 1조4870억원)가 넘는 스폰서십 자금을 은폐했으며, 별도의 수법으로 9000만파운드(약 1610억원)의 지출 또한 숨긴 것으로 드러났다.

맨시티의 새로운 구단주들은 맨시티를 유럽 최고의 팀으로 만들겠다는 야망으로 막대한 자금을 쏟아부었다. 유럽축구연맹(UEFA)과 프리미어리그의 재정적페어플레이(FFP) 규정을 위반하지 않으려면 적자를 최소화해야 했고, 이를 위해 상업적 수익을 대폭 늘려 구단주에 대한 의존도가 낮추는 '위장술'을 발휘했다. 2010년초 맨시티는 공정 시장 가치를 훌쩍 상회하는 기록적인 금액의 스폰서십 계약 체결, 즉 '자금 우회 지원 방식'을 활용하기 시작했다. 스폰서 기업은 맨시티에 기본료만을 지급하고, 나머지는 구단주가 별도로 지급하는 방식이었다. 2009~2010시즌부터 2017~2018시즌까지 스폰서로부터 얻은 상업적 수입은 총 9억4994만파운드(약 1조7030억원)에 달했다. 이중 1억1925만파운드(약 2130억원)가 기본 계약료, 나머지 8억3069만파운드(약 1조4890억원)는 이른바 '태그된 금액', 즉 사실상 구단주 주머니에서 나온 자금이었다.

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맨시티는 2012년 재정 건전화를 명목으로 내건 '프로젝트 롱보우'의 일환으로 '포덤(Fordham)'이라는 제3자와 계약을 체결했다. "포덤이 구단으로부터 선수 초상권에 따른 재정적 이익을 얻을 권리를 (상당히 부풀려진 인위적인 가격으로)인수할 수 있도록 하는데 사용되었으며, 자금의 실제 출처를 숨긴 채 구단으로 자금을 유입할 수 있는 또 다른 수단"이라고 위원회는 판단했다. 이를 통해 맨시티가 해당 자금이 마치 영업 수익인 것처럼 위장할 수 있었다고 봤다.

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맨시티는 또한 선수 및 감독과의 고액 계약을 장부상 기록에서 제외하는 방식으로 재정 규정을 우회하려고 했던 것으로 나타났다. 제3자를 통해 보수, 급여를 지급하는 방식이었는데, 실제로는 구단주가 비용을 부담하고 있었다. 이와 관련된 사례는 총 세 건이 발견됐다. 문서상 모든 관련 인물의 이름이 가려졌다.

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위원회는 "구단의 행태를 볼 때 프리미어리그 규정을 우회하려는 의도가 분명했다. 맨시티는 프리미어리그의 조사를 저지하고 방해하기 위해 조직적인 노력을 기울였다"라고 결론내렸다. 맨시티는 24명의 인물로부터 증인 진술서나 문서 증거를 제출했으나, 위원회는 다수의 핵심 사실 증인이 제시한 증거가 "여러 중요한 측면에서 허위였다"라고 명시했다. 또 일부 증인들이 "사실이 아님을 인지하고 있었음에도 증거를 제시함으로써 부정직하게 행동했다"라고도 서술했다. 위원회는 종합적으로 맨시티가 최고 수준의 신의성실 원칙에 따라 행동하지 않았으며 프리미어리그에 대해 마땅히 져야 할 협력 의무를 위반했다고 결론내렸다.

위원회는 다음달 2일까지 맨시티가 항소할 수 있으며, 최대한 신속하게 결론을 내릴 것이라고 밝혔다. 일부 축구팬은 맨시티가 이 시기에 거둬들인 트로피를 반납해야 하며, 축구계에서 퇴출되어야 한다고 주장하고 있다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com