대한축구협회 '성접대 논란' 재점화?...前 일본축구협회장 충격 폭로 "호텔에 여자가 있었다는 이야기 들어봐"

신화통신

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[스포츠조선 김대식 기자]다시 한번 성접대 논란이 재점화될까.

일본 매체 분??은 30일 '한국 축구계를 뒤흔드는, 심판을 향한 성접대 의혹이 일본에까지 불똥이 튀었다. 보고서에 기재된 일본인 심판 A씨를 전격 취재했다'며 A씨와의 인터뷰 내용을 공개했다.

인터뷰에 앞서 2002년 한일 월드컵 개최에 이바지한 가와부치 사부로 전 일본축구협회 화장은 "한일 월드컵을 개최할 때도 그런 걸 가장 경계했다. 한국 호텔에 들어갈 때는 미리 방을 전부 확인시킨 뒤에 들어갔을 정도다. '호텔 욕실에 여자가 있었다'는 이야기도 들었고요. 돈으로 심판이 매수됐다는 이야기는 들어본 적이 있다. 그런데 심판에게 미인계라는 건 들어본 적이 없다"라며 충격적인 발언을 남겼다.

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A씨에게 한국에 유리한 판정을 하도록 편의를 봐주었는지 묻자 "제가 아는 한 그런 일은 절대 없다. 국제축구연맹(FIFA)이 전 경기를 조사하고 있기 때문이다. 어느 나라를 가든, 대개 식사만 할 뿐. 협회 사람과 접촉하는 일은 아마 없을 것"이라며 한국에 유리하게 판정한 적이 없다고 주장했다.

성매매 업소 출입 여부에 대한 질문에는 "(보고서 내용이) 사실과 다른 것 같다는 생각이 들지만, 그 부분은 지금 답하기 곤란하다. 실제 (일본축구협회) 조사 때 해당 담당자에게 답변하겠다"며 대답을 회피했다.

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하지만 A씨는 접대를 받지 않았는지에 대한 질문에 대해서는 애매모호하게 대답했다. 그는 "그렇지만 아예 없었다고 하면 또 기억이....무조건 아니라고 하기엔 그건 좀 그렇다"고 답변했다. 접대를 받는 가게에 100% 가지 않았다고 단언할 수 있는가 묻자 "그건 어렵다"고 인정했다.

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이후 분??이 일본축구협회에 연락하자 '외부 법무법인의 변호사에 의해 신중하게 사실 확인을 진행하고 있는 단계다. 조사 내용에 관하여 답변드리는 것은 삼가겠다'는 원론적인 입장만 확인됐다. 이를 두고 매체는 '일찍이 '아시아의 호랑이'로 두려움의 대상이었던 한국 축구. 그 영광은, 종이호랑이에 불과했던 것일까'라고 덧붙였다.

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이번 의혹은 지난달 대한축구협회가 2011년 3월부터 2012년 3월 사이 자국 대표팀 경기를 담당한 외국인 심판진을 대상으로 수차례에 걸쳐 성접대를 했다는 보도에서 비롯됐다. 해당 내용은 2016년 KFA에 대한 문화체육관광부 감사에서 파악됐지만, 10년이 지난 지금에서야 세상에 알려졌다.

2011년 3월부터 2012년 3월까지 국내에서 열린 월드컵·올림픽 예선전 3경기와 평가전 4경기 등 총 7경기에서 외국인 심판과 감독관 10여명이 대상이 됐다. 여기에는 2012년 2월 쿠웨이트와의 2014년 브라질월드컵 예선, 2011년 9월 오만과의 2012년 런던올림픽 예선, 2012년 3월 카타르와의 런던올림픽 예선 경기가 포함됐다. KFA 직원은 심판들에게 한 번에 수십만원, 많게는 100만원이 넘는 돈을 법인카드로 결제한 것으로 전해졌다.

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사진캡쳐=분??

문제의 7경기 중 한 경기를 일본 심판들이 관장했기 때문이다. 해당 경기는 2012년 한국과 쿠웨이트의 월드컵 아시아 3차 예선으로, 주심과 부심을 포함한 심판단 4명 전원이 일본인이었고 이 중 2명이 성접대를 받았다는 의혹이 제기됐다. 당시 한국은 이 경기에서 2대0으로 승리하며 최종예선 진출을 확정지어 더욱 주목받고 있다.

이후 일본축구협회에서도 자체적으로 해당 심판들에 대해 조사를 진행했지만 성접대 의혹은 사실이 아니라는 결론을 내렸다. 하지만 이번 인터뷰로 인해서 다시 한번 논란이 될 수 있는 상황이다.