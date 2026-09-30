'만수르'로 쌓은 맨시티 18년 업적, 모두 부정되나…"우승 메달, 그냥 버려" 레전드 팩폭!

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[스포츠조선 박상경 기자] 만수르로 쌓은 맨체스터시티의 업적은 모두 부정되는 걸까.

맨시티에 제기된 100건이 넘는 재정 위반 혐의가 모두 유죄 판결되면서 폭풍이 거세지고 있다. 2009년부터 2018년까지 무려 9시즌에 걸쳐 허위 계약으로 재정 상황을 조작해 프리미어리그, 유럽축구연맹(UEFA) 제재를 피해왔다는 사실이 밝혀지면서 그동안 대규모 투자로 거뒀던 성과들에 대한 비난이 집중되고 있다.

해당 기간 맨시티는 프리미어리그 3회, FA컵 2회, 리그컵 3회 정상에 올랐다. 특히 2011~2012시즌에는 1부리그에서 44년 만이자 프리미어리그 출범 후 첫 우승을 차지하는 감격을 누린 바 있다. 2008년 탁신 친나왓 전 태국 총리로부터 구단 지분을 인수한 만수르 빈 자이드 알 나얀의 투자와 장기 발전 계획이 만들어낸 결실이라는 평가를 받았다. 그러나 드러난 진실은 추악했다.

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맨체스터 유나이티드 출신 레전드인 로이 킨은 30일(한국시각) 영국 ITV와의 인터뷰에서 "내가 맨시티 선수였다면 (당시 얻은) 우승 메달을 모두 쓰레기통에 버렸을 것"이라고 말했다. 그는 "맨시티는 부정행위를 벌였기 때문에 경기장에서 이길 수 있었던 것"이라며 "맨시티는 그런 행위가 많은 이들에게 상처를 줄 것을 알면서도 그런 짓을 했다"고 맹비난 했다.

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현재 맨시티는 해당 기간 우승 박탈 외에도 승점 삭감과 하부리그 강등 가능성까지 제기되고 있다. 앞서 다른 구단들이 1~2건의 재정 규정 위반으로 승점 삭감 징계를 받았던 것을 비교하면, 100건에 달하는 광범위한 부정 행위에 대한 징계는 훨씬 클 것으로 전망된다. 이렇게 되면 맨시티가 반납하는 우승 타이틀을 과연 누구에게 줄 지도 쟁점이 되고 있다. 맨시티가 프리미어리그 첫 우승을 차지했던 2011~2012시즌 차순위팀은 라이벌 맨유다.

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맨유 출신 웨인 루니는 팟캐스트에 출연해 "솔직히 (맨시티가 반납한) 프리미어리그 우승 메달을 받는 건 편치 않을 것 같다"고 말했다. 그는 "우리는 그럴 자격이 없다고 생각하기 때문이다. 그 시즌에 우리는 우승을 차지할 만큼 충분히 잘 하지 못했다"고 말했다. 맨시티 사태에 대해서는 "모든 선수들이 프리미어리그 우승을 차지하기 위해 모든 것을 바치고 있다. 마음 속으로 모두 우승을 꿈꾸고 있을 것"이라며 "만약 그런 일이 내게 일어났다면, 맨유가 똑같은 짓을 저질러서 내 메달을 빼앗아 간다면 나는 완전히 절망할 것"이라고 지적했다.

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이번 사태로 인한 맨시티의 역사는 부정 행위 기간만 지적 받는 게 아니다. 재정 위반으로 쌓아 올린 우승 경력과 그로 인한 명성은 더 많은 빅스타를 거느리는 발판이 됐기 때문이다. 재정 위반 기간 이후 기록한 프리미어리그 4연패 및 사상 첫 유럽챔피언스리그 우승 모두 부정 당할 위기에 처해 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com