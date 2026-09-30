[오피셜]캐나다 생활 푹 빠진 뮌헨 레전드…뮐러 "매주 뛰어 즐거워", MLS 밴쿠버와 계약 연장

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 토마스 뮐러(독일)가 내년에도 미국 메이저리그사커(MLS)에서 활약한다.

밴쿠버 화이트캡스는 30일(한국시각) 뮐러와 내년 스프린트시즌까지 계약을 연장한다고 발표했다. 내년부터 추춘제로 전환하는 MLS는 2월부터 5월까지 팀당 14경기씩을 치르는 스프린트시즌을 운영한다. 이번 재계약에 따라 뮐러는 내년 5월까지 밴쿠버 소속으로 MLS에서 활약하게 된다.

뮐러는 밴쿠버 구단을 통래 "처음 합류한 뒤부터 정말 즐거운 시간을 보내고 있다. 밴쿠버는 나를 매우 개방적이고 따뜻하게 맞아줬다. 클럽 전체에서도 같은 분위기를 느끼고 있다"며 "우리는 공격적이고 점유율 위주의 스타일을 추구하는 팀이다. 그걸 보는 것도 즐겁다. 팀과 도시 전체에서 열기를 느끼고 있다"고 만족감을 드러냈다. 이어 "매주 경기장에 나서는 게 여전히 즐겁다. 몸 상태도 좋다"며 "밴쿠버와 함께 이 여정을 함께 하게 돼 매우 기쁘다. 올 시즌 및 내년 스프린트 시즌에서 우리가 함께 이뤄낼 성과가 기대된다"고 재계약에 만족감을 드러냈다.

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뮐러는 바이에른 뮌헨의 레전드다. 뮌헨 유스 출신으로 성인팀 승격 후 분데스리가 13회, 유럽챔피언스리그 2회, 국제축구연맹(FIFA) 클럽월드컵 2회 정상에 올랐다. 뮌헨에서만 756경기를 뛰며 역대 최다 출장자 반열에 올랐고, 250골로 통산 득점 3위 기록을 썼다.

지난해 8월 FA로 밴쿠버에 입단한 뮐러는 팀의 MLS컵 준우승에 공헌하면서 녹슬지 않은 실력을 증명했다. 올해까지 MLS 통산 45경기 19골-12도움을 기록 중이다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com