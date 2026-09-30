'이건 축구가 아니고 컴퓨터 게임이다' 경기 시작 70초 동안 25번 패스 연결→야말 선제골! 스페인, 크로아티아 상대로 역대급 '티키타카' 명장면 연출

[스포츠조선 노주환 기자]스페인 축구 대표팀은 크로아티아를 상대로 환상적인 장면을 연출했다. 무려 70초 동안 총 25번의 패스를 연결했고, 그동안 크로아티아는 단 한 번도 공을 터치하지 못했다. 스페인은 첫번째 공격 기회에서 기가막힌 패스 연계로 골을 만들어냈다고 스페인 매체 마르카는 보도했다.
스페인은 앞서 영국 런던 웸블리에서 잉글랜드 상대로 경기 시작 2분 만에 첫 골을 터트렸다. 스페인은 30일(한국시각) 홈 세비야에서 크로아티아를 상대로 한 유럽네이션스리그 2라운드 경기에서 단 1분 만에 선제골을 뽑았다. 득점의 주인공은 잉글랜드전과 같았다. 에이스 라민 야말이었다.
스페인은 경기 시작 후 첫 번째 공격 기회를 골로 마무리했다. 크로아티아는 공을 한 번도 만져보지 못했다. 스페인이 홈팬들을 광란의 도가니로 만드는 데 걸린 시간은 단 70초였다. 25번의 패스에 이은 야말의 원터치 슈팅으로 엄청난 환호가 터져 나왔다.
이 골은 야말의 A매치 통산 9번째 골이었다. 그가 A매치 2경기 연속골을 기록한 것은 이번이 두 번째다. 이전 기록은 2024~2025 네이션스리그 8강 2차전 메스타야에서 열린 네덜란드전, 그리고 6월 슈투트가르트에서 열린 프랑스와의 준결승전에서 골을 넣었다.
2023년 9월 스페인 대표팀 데뷔 이후 야말이 넣은 9골 중 경기 시작 5분이 채 지나기 전에 터진 골은 이번이 세 번째다. 키프로스전, 잉글랜드전, 그리고 이번 크로아티아전이다. 멋진 작품의 최종 완성자인 야말에게 조명이 집중했다. 하지만 이 득점은 세계 최정점에 도달한 스페인 축구의 경기 방식을 그대로 보여준 결과물이었다. 또 스페인은 측면에 이전에 경험해 보지 못한 수준의 선수를 보유하고 있다고 마르카는 평가했다.
남들이 하지 못하는 플레이를 펼치는 선수는 이강인의 아틀레티코 마드리드 동료 푸빌이었다. 그로부터 페인의 세 번째 골이 나왔다. 페드리의 멋진 패스와 공을 흘려준 푸빌의 지능적인 플레이가 환상적으로 어우러졌다. 그라운드 위 스페인 선수 모두가 합작했고, 야말은 크로아티아 골키퍼 리바코비치와의 일대일 찬스를 득점으로 마무리했다. 리바코비치는 슈팅을 막을지 패스를 차단할지 망설이는 사이에 야말의 슈팅은 골망을 흔들었다.
야말은 이날 크로아티아를 상대로 2골-1도움을 기록하며 스페인의 4대1 대승을 이끌었다. 야말은 팀이 3-1로 앞선 후반 23분 빅토르 무뇨스와 교체돼 그라운드를 빠져 나왔다. 홈팬들로부터 기립박수를 받았다. 스페인은 A매치 40경기 연속 무패 신기록을 이어갔다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com