'이건 축구가 아니고 컴퓨터 게임이다' 경기 시작 70초 동안 25번 패스 연결→야말 선제골! 스페인, 크로아티아 상대로 역대급 '티키타카' 명장면 연출

epa13271612 Spain's Lamine Yamal celebrates after scoring the 3-1 goal during the UEFA Nations League soccer match between Spain and Croatia in Seville, Spain, 29 September 2026. EPA/JULIO MUNOZ

스페인이 크로아티아 상대로 연출한 환상적인 패스연계 후 득점 상황 캡처=마르크 홈페이지

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[스포츠조선 노주환 기자]스페인 축구 대표팀은 크로아티아를 상대로 환상적인 장면을 연출했다. 무려 70초 동안 총 25번의 패스를 연결했고, 그동안 크로아티아는 단 한 번도 공을 터치하지 못했다. 스페인은 첫번째 공격 기회에서 기가막힌 패스 연계로 골을 만들어냈다고 스페인 매체 마르카는 보도했다.

스페인은 앞서 영국 런던 웸블리에서 잉글랜드 상대로 경기 시작 2분 만에 첫 골을 터트렸다. 스페인은 30일(한국시각) 홈 세비야에서 크로아티아를 상대로 한 유럽네이션스리그 2라운드 경기에서 단 1분 만에 선제골을 뽑았다. 득점의 주인공은 잉글랜드전과 같았다. 에이스 라민 야말이었다.

Soccer Football - UEFA Nations League - Group A3 - Spain v Croatia - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - September 29, 2026 Spain's Lamine Yamal scores their third goal REUTERS/Marcelo Del Pozo

스페인은 경기 시작 후 첫 번째 공격 기회를 골로 마무리했다. 크로아티아는 공을 한 번도 만져보지 못했다. 스페인이 홈팬들을 광란의 도가니로 만드는 데 걸린 시간은 단 70초였다. 25번의 패스에 이은 야말의 원터치 슈팅으로 엄청난 환호가 터져 나왔다.

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이 골은 야말의 A매치 통산 9번째 골이었다. 그가 A매치 2경기 연속골을 기록한 것은 이번이 두 번째다. 이전 기록은 2024~2025 네이션스리그 8강 2차전 메스타야에서 열린 네덜란드전, 그리고 6월 슈투트가르트에서 열린 프랑스와의 준결승전에서 골을 넣었다.

Soccer Football - UEFA Nations League - Group A3 - Spain v Croatia - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - September 29, 2026 Spain's Lamine Yamal in action with Croatia's Mateo Kovacic REUTERS/Marcelo Del Pozo

2023년 9월 스페인 대표팀 데뷔 이후 야말이 넣은 9골 중 경기 시작 5분이 채 지나기 전에 터진 골은 이번이 세 번째다. 키프로스전, 잉글랜드전, 그리고 이번 크로아티아전이다. 멋진 작품의 최종 완성자인 야말에게 조명이 집중했다. 하지만 이 득점은 세계 최정점에 도달한 스페인 축구의 경기 방식을 그대로 보여준 결과물이었다. 또 스페인은 측면에 이전에 경험해 보지 못한 수준의 선수를 보유하고 있다고 마르카는 평가했다.

Spain's Marc Pubill celebrates after scoring his side's second goal during the Nations League soccer match between Spain and Croatia in Seville, Spain, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

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남들이 하지 못하는 플레이를 펼치는 선수는 이강인의 아틀레티코 마드리드 동료 푸빌이었다. 그로부터 페인의 세 번째 골이 나왔다. 페드리의 멋진 패스와 공을 흘려준 푸빌의 지능적인 플레이가 환상적으로 어우러졌다. 그라운드 위 스페인 선수 모두가 합작했고, 야말은 크로아티아 골키퍼 리바코비치와의 일대일 찬스를 득점으로 마무리했다. 리바코비치는 슈팅을 막을지 패스를 차단할지 망설이는 사이에 야말의 슈팅은 골망을 흔들었다.

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야말은 이날 크로아티아를 상대로 2골-1도움을 기록하며 스페인의 4대1 대승을 이끌었다. 야말은 팀이 3-1로 앞선 후반 23분 빅토르 무뇨스와 교체돼 그라운드를 빠져 나왔다. 홈팬들로부터 기립박수를 받았다. 스페인은 A매치 40경기 연속 무패 신기록을 이어갔다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com