'1-4 대참사' 유일한 빛은 손흥민도, 이강인도 아니었다...'깜짝 1000만유로' 차세대 에이스 김민수 등판

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김민수가 돌파를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 김대식 기자]김민수가 한국 축구의 새로운 빛이 될 수 있을까.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 A대표팀은 28일 서울월드컵경기장에서 열린 '남미 강호' 우루과이와의 A매치 친선경기에서 1대4로 참패했다.

충격적인 전반전을 보낸 후 모레노 감독은 후반 시작과 함께 곧바로 교체를 진행했다. 공격에서의 변화는 황희찬을 빼고 김민수를 넣는 방식. 이제 2경기에 불과하지만 모레노 감독이 김민수의 실력을 신뢰하고 있다는 증거다. 지난 에콰도르전에서 A매치 데뷔전을 치른 김민수였다.

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김민수는 대선배인 황희찬보다 훨씬 나은 경기력을 선보였다. 후반전 경기장 분위기를 바꾼 선수였다. 후반 3분에는 손흥민의 패스를 받아 왼쪽에서 중앙으로 파고든 뒤 슈팅을 시도해 한국의 첫 유효 슈팅을 만들었다. 후반 13분에는 부정확했지만 과감한 슈팅으로 한국의 공격을 이끌었다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김민수가 주심 판정에 어필하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

아직 가다듬어지지 않은 원석이었지만 신인의 패기는 대단했다. 전반전 황희찬이 보여주지 못한 적극성을 김민수가 보여줬다. 실패하더라도 계속해서 드리블을 시도하면서 우루과이 수비진을 괴롭혔다. 김민수가 돋보인 또 다른 포인트는 투지. 공을 빼앗기면 곧바로 일어서서 상대를 압박했다.

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김민수는 전반전 한국에 부족했던 에너지 레벨을 한껏 끌어올리는데 성공했다. 2006년생, A매치 2번째 경기를 치르는 선수가 경기장 분위기를 바꿨다. 아직 발전한 여지는 많았다. 선배들과의 호흡도 아직은 원활한 모습은 아니었고, 때로는 아쉬운 판단으로 공을 잃어버리기도 했다. 마음이 앞선 탓에 투박한 플레이도 있었다. 그래도 한국 2선 경쟁 구도를 바꿀 수 있는 선수라는 건 충분히 증명하고 있다.

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아직 국내 팬들에게는 익숙하지 않은 김민수지만 이미 유럽에서는 인정을 받았다. 초등학교 시절 스페인으로 넘어가 '이강인 코스'를 밟았다. 2022년 지로나에 입단해 가능성을 인정받은 뒤 2024~2025시즌에 1군에 데뷔했다. 한국 통산 8번째 스페인 프리메라리가 출전 선수가 됐다. 지난 시즌 헤라르드 피케가 직접 선택해 안도라(스페인 2부)로 임대를 떠나 잠재력을 폭발시켰다. 이번 시즌 1000만유로(약 155억원)라는 거액의 이적료와 함께 스코틀랜드 최고 명문 레인저스 유니폼을 입게 됐다.

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 김민수가 수비를 시도하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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세대교체 흐름이 분명한 한국에서 김민수는 그 중심이 될 수도 있다. 모레노 감독은 신인 기용을 절대로 망설이지 않는 스타일. 김민수가 모레노호의 황태자로 떠오를 수 있을까.