'손흥민 아드레날린 폭발' 깜짝 고백! "유로파 우승보다 더 미치게 한 순간있었다"…'해트트릭' 토트넘 동료도 기적 같은 명승부 회상

손흥민. 사진=토트넘 홋스퍼

WASHINGTON, DC - AUGUST 29: Son Heung-Min #7 of the Los Angeles Football Club looks on during the second half of the match against the D.C. United at Audi Field on August 29, 2026 in Washington, DC. Hannah Foslien/Getty Images/AFP (Photo by Hannah Foslien / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]손흥민이 토트넘 홋스퍼 시절 유로파리그 우승보다 챔피언스리그 결승 진출의 순간이 더 기뻤다고 고백했다.

영국 스퍼스웹은 30일(한국시각) '손흥민은 7년 전 토트넘이 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서 아약스를 상대로 만들어낸 놀라운 역전승을 돌아보며 자신의 생각을 밝혔다'고 전했다.

토트넘은 마우리시오 포체티노 감독 체제에서 2019년 UEFA 챔피언스리그 결승에 도달했다. 토트넘은 4강전에서 기적 같은 승리를 거머쥐었다. 루카스 모우라가 아약스를 상대로 깜짝 해트트릭을 기록하면서 1·2차전 합산 스코어는 3-3이 됐고, 원정 다득점 원칙에 따라 토트넘이 결승에 진출했다.

Advertisement

사진=더 레이트 런 쇼 영상 캡처.

당시 손흥민은 그라운드 위에서 모우라의 활약을 직접 지켜봤다. 7년이 지난 시점에서도 그때의 기억이 잊히지 않는다고 전했다.

손흥민은 최근 미국의 '더 레이트 런 쇼'와의 인터뷰에서 그때의 상황을 설명했다.

Advertisement

그는 "아마도 내가 지금까지 느껴본 것 중 최고의 감정이라고 생각한다"며 "유로파리그 우승을 차지했을 때조차 이 정도는 아니었다"고 말했다. 이어 "아드레날린이 넘쳤고, 정말 미칠 것 같았다"고 덧붙였다.

Advertisement

로이터연합뉴스

기적같은 역전의 주인공인 모우라도 그때를 여전히 기억하고 있었다.

Advertisement

그는 최근 인터뷰에서 당시를 회상하며 "공이 골망 안으로 들어가는 것을 봤을 때의 감정을 설명하는 것은 불가능하다"며 "벤치에 있던 선수들까지 모두 내게 달려와 나를 덮치며 함께 세리머니를 했다"고 말했다.

또 그는 "팀 전체가 정말 좋은 경기력을 보여줬고, 내 커리어에서 가장 마법 같은 순간이었다"며 "나는 그 순간을 절대 잊지 않고, 영원히 마음속에 간직할 것"이라고 전했다.

Advertisement

손흥민은 이 시기 팀의 UEFA 챔피언스리그 여정에서 중요한 역할을 했다. 8강 1차전에서 맨시티를 상대로 득점하며 팀의 1-0승리를 이끌었다. 2차전에서는 경기 시작 10분 만에 멀티골을 터뜨렸다. 토트넘은 1·2차전 합산 4-4를 기록, 원정 다득점 원칙에 따라 4강에 진출할 수 있었다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com