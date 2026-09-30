"맨시티 메달 쓰레기통에 처박아" 맨유 레전드의 맹렬한 비난…거리낌없는 부정행위→"선수들 경기력 유지 못 할 것"

로이 킨. 사진=풋볼 트윗

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드 레전드가 맨체스터 시티의 유죄 판결과 관련해 맹렬히 비판을 쏟아냈다.

영국 더선은 30일(한국시각) '로이 킨은 맨시티 선수들에게 구단의 유죄 판결 이후 "잉글랜드 프리미어리그(EPL) 메달을 쓰레기통에 처박아라"고 말했다'고 보도했다.

맨시티는 EPL의 재정 규정을 위반한 혐의로 유죄 판결을 받았다. 맨시티는 2008년부터 수많은 주요 우승 트로피를 들어 올렸다. 구단은 줄곧 어떤 위반도 행위도 없었다고 부인해 왔으며, 이번 판결에 대해서도 자신들의 결백을 거듭 강조했다. 구단이 어떤 제재를 받게 될지는 아직 확실하지 않지만, 대규모 승점 삭감과 리그 퇴출 가능성이 제기되고 있다. 아울러 심각성을 고려해 맨시티가 우승 트로피를 박탈당할 수도 있다는 주장까지 나왔다. 맨시티는 2009년부터 2018년까지 이어진 조사 대상 기간 EPL 3회와 FA컵 2회, 리그컵 4회, 커뮤니티 실드 우승을 차지했다.

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킨은 맨시티를 강하게 비판하며 선수들도 실망감을 느껴야 한다고 말했다.

그는 "그들은 이것이 많은 사람들에게 큰 상처를 줄 거라는 걸 알고 있었다"며 "만약 내가 지난 몇 년 동안 그런 성공을 거둔 선수였다면, 그 메달들을 100% 쓰레기통에 버렸을 것"이라고 주장했다.

사진=센트레 데빌즈

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킨은 "선수들과 감독에게는 힘든 일이지만, 구단 경영진은 부정행위를 하는 데 아무런 거리낌이 없다"며 "앞으로 이 선수들이 지금과 같은 뛰어난 경기력을 유지하는 것은 매우 어려운 일"이라고 지적했다. 이어 "지금 우리가 보고 있는 것은 전례가 없는 일"이라며 "맨시티 수뇌부가 한 행동은 정말 끔찍한 일이다"고 덧붙였다.

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맨시티 수뇌부는 구단이 어떠한 잘못도 저지르지 않았다고 부인하고 있으며, 결백을 입증하겠다고 밝혔다.

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맨시티는 성명을 통해 "구단은 EPL이 제기한 혐의에 대해 결백하며, 이번 사건과 관련해 구단의 모든 입장을 뒷받침하는 방대한 증거가 존재한다"며 "구단은 필요한 경우 적극적으로 모든 법적 절차에 대응할 것"이라고 밝혔다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com