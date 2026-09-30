[속보]이기혁 선발에서 빠졌다! 양현준도 복귀 불발...'엄지성 복귀+이영준 선봉' 이민성호, 중국전 베스트11 가동[오사카 현장]

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[오사카=스포츠조선 박찬준 기자]'와일드카드' 이기혁(강원)과 양현준(셀틱)이 선발 라인업에서 제외됐다.

대한민국 축구 아시안게임대표팀은 30일 오후 3시 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 중국과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전을 치른다.

이민성호는 2연승으로 D조를 1위로 통과했다. 1차전에서 엄지성(스완지시티)의 해트트릭을 앞세워 4대1 대승을 거둔 한국은 단 1경기만에 8강 진출을 확정지었다. 이어진 2차전에서 다소 답답한 경기를 펼쳤지만, 신민하(강원), 김명준(헹크)의 연속골로 2대0 승리를 거뒀다.

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D조 1위를 차지한 이민성호는 우즈베키스탄과 일본을 모두 피하며, C조 2위를 차지한 베트남과 8강전을 치렀다. 차출 문제로 뒤늦게 합류한 이영준(그라스호퍼)이 멀티골을 넣었다. 김명준은 3경기 연속골을 넣었고, 김지수(브렌트포드)도 힘을 보탰다.

중국 남자축구는 28년 만에 아시안게임 4강 진출에 성공했다. 중국이 아시안게임 남자축구 4강에 오른 것은 1998년 방콕 대회가 마지막이었다. 23세 이하로 연령 제한을 둔 이후에는 처음이었다.

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중국 남자축구는 최근 상승세다. 연령별 대표팀이 견인하고 있다. 그 중에서도 안토니오 푸체 감독이 이끄는 U-23 대표팀의 성장세가 두드러진다. 중국은 지난 1월 사우디에서 열린 U-23(23세 이하) 아시안컵에서 준우승을 차지했다. 한국은 이 대회에서 4위에 머물렀다.

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상승세는 아시안게임까지 이어지고 있다. 장위닝, 우시, 주천제 등 '와일드카드'(24세 이상 선수)까지 포함한 중국은 북한, 이란, 아랍에미리트가 속한 만만치 않은 조를 1위로 통과했다. 태국까지 잡아내며 새로운 역사를 썼다.

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특히 항상 남자농구에 밀렸던 남자축구가 모처럼 기지개를 켜며, 시선이 달라졌다. 중국 남자농구는 이번 대회에서 대참사를 맞았다. 2진이 출전한 일본에 밀려 결승행에 실패한데다 3-4위전에서도 이란에 졌다. 사상 두번째로 노메달로 대회를 마쳤다. '남자축구가 처음으로 농구의 성적을 뛰어넘을 수 있을 것'이라고 전망했다.

송카이 중국축구협회장이 A매치 중인 A대표팀 대신 오사카로 넘어와 응원에 나설 정도로, 중국 내에서는 이번 대표팀에 대한 기대가 크다.

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만만치 않은 상대를 맞이한 한국은 베스트 전력을 내세웠다. 이영준이 원톱에 선 가운데, 좌우에 엄지성과 이현주(아로카)가 선다. 엄지성은 경고 트러블로 지난 베트남전에서는 후반에 출격했다. 기대를 모은 양현준은 햄스트링 문제로 조별리그 2차전과 베트남전에 이어 이날도 벤치에 앉는다. 모두 결장했다. 배준호(스토크시티)는 섀도 스트라이커로 나선다.

주장 이기혁이 빠진 가운데 황도윤(서울)이 이승원(강원)과 중원을 꾸린다. 포백은 변함없이 배현서(경남)-신민하(강원)-김지수-최석현(울산)이 꾸렸다. 김준홍(수원)이 골키퍼 장갑을 낀다.

한국은 이번 대회 4연패에 도전한다. 한국은 2014년 인천 대회를 시작으로, 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우 대회까지 아시안게임 3개 대회 연속 금메달을 목에 걸었다. 이번 한-중전은 4연패의 중요한 변수가 될 전망이다.

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한편, 중국은 우시, 주천제, 장위닝, 와일드카드 트리오가 총출동한다. 징계였던 왕유동도 선발 라인업에 복귀했다. 최상의 전력으로 한국을 상대한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com