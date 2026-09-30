[속보]대한민국 초유의 대위기, 중국전 3연패 대참사 나오나...이민성호, 충격의 선제 실점(전반 진행)

생각에 잠긴 이민성 감독 (나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 23세 이하(U-23) 남자 축구 대표팀 이민성 감독이 14일 일본 나고야 미즈호 럭비경기장에서 열린 기자회견에서 통역기를 착용하고 있다. 이민성호는 15일 오후 7시 30분 카타르와 1차전을 치른다. 2026.9.14 saba@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]이민성호가 충격적인 경기를 선보이고 있다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 축구 아시안게임 대표팀은 30일 오후 3시 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 중국과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전을 치르는 중이다. 전반 25분이 지난 가운데, 한국이 0-1로 끌려가고 있다.

이영준(그라스호퍼)이 원톱에 선 가운데, 좌우에 엄지성(스완지 시티)과 이현주(아로카)가 선다. 엄지성은 경고 트러블로 지난 베트남전에서는 후반에 출격했다. 기대를 모은 양현준(셀틱)은 햄스트링 문제로 조별리그 2차전과 베트남전에 이어 이날도 벤치에 앉는다. 모두 결장했다. 배준호(스토크시티)는 섀도 스트라이커로 나선다.

Advertisement

주장 이기혁(강원)이 빠진 가운데 황도윤(서울)이 이승원(강원)과 중원을 꾸린다. 포백은 변함없이 배현서(경남)-신민하(강원)-김지수(브렌트퍼드)-최석현(울산)이 꾸렸다. 김준홍(수원)이 골키퍼 장갑을 낀다.

한국이 중국의 텐백 수비를 공략하는 걸 어려워하는 가운데, 경기 시간은 야속하게 흘러갔다. 심판도 중국에 다소 유리한 판정을 내리면서 경기가 어렵게 흘러갔다.

배준호의 슛! (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 배준호가 슛을 하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

중국은 한 번의 찬스를 놓치지 않았다. 중국이 3선부터 깔끔하게 빌드업을 시작했다. 순간적으로 한국의 수비 밸런스가 무너졌다. 왕위둥이 일대일 찬스를 침착하게 마무리하면서 선제골을 터트렸다.

Advertisement

Advertisement

최근 연령별 대표팀은 중국에 2번 연속 무너졌다. 2025년 3월 중국 옌창 스포츠센터에서 열린 친선대회에서 한국 22세 이하(U-22) 대표팀은 중국에 0대1로 패배한 적이 있다. 정식 사령탑이 없어서 임시 코칭스태프로 치른 대회라고 해도, 중국에 패배한 건 충격적인 결과였다. 심지어 이민성 감독이 선임된 후에도 중국에 패배를 경험한 적이 있다. 지난해 11월 이민성호는 중국 청두의 솽류스포츠센터에서 열린 판다컵 2025 2차전에서 중국에 0대2로 무너졌다. 이대로면 중국전 3연패다.