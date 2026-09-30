'발목 태클 날리고 손으로 밀치는데' 중국 '손 축구'에 손 놓은 주심 왜 이러나…충격의 선제실점+최산 세리머니 굴욕(전반 30분)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]중국의 '거친 축구'에 한국이 애를 먹고 있다.

한국은 30일 일본 오사카 나가이스타디움에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 준결승에서 주도권을 쥐고 일방적으로 몰아붙이고 있지만, 선제골을 넣지 못하고 끌려가는 중이다.

중국의 컨셉은 확실하다. 파이브백 앞에 3명의 미드필더까지 수비 진영 깊숙한 곳에 배치해 수비 일변도로 나서고 있다. 양 윙백은 엄지성 이현주 등 한국의 날개 공격수의 돌파를 저지하기 위해 발보단 주로 손을 사용하고 있다. 거듭 프리킥과 코너킥이 주어졌지만, 한국이 데드볼 기회를 살리지 못했다.

Advertisement

전반 18분, 한국 진영에서 중국 미드필더 쉬빈이 엄지성을 향해 위험한 '발목 태클'을 가했지만, 경고만 주어졌다. 이번 아시안게임에선 준결승부터 비디오 판독(VAR)이 가동되지만, 주심은 따로 해당 반칙에 대해 퇴장 여부를 검토하지 않았다.

양보 없는 몸싸움 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 이현주와 중국 후허타오가 거칠게 몸싸움을 하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

이영표 KBS 해설위원은 주심이 중국의 푸싱 반칙을 불지 않자, "그걸 파울 불지 않으면 축구 못 한다"라고 판정에 대해 쓴소리를 했다.

Advertisement

이런 흐름 속 한국은 뜻밖의 상황에서 선제골을 내줬다. 전반 23분, 역습 상황에서 수비 뒷공간을 향한 침투 패스 한 번에 한국 수비진이 무너졌다. 순식간에 단독 찬스를 잡은 왕위둥이 달려나온 골키퍼 김준홍을 피해 골망을 흔들었다.

Advertisement

이 위원은 두 번의 판정이 흐름에 영향을 미쳤다고 말했다. 27분, 이영준이 박스 안에서 밀려 넘어졌지만, 이번에도 휘슬이 울리지 않았다. 전반 30분 현재, 한국이 0-1로 뒤지고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com