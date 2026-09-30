이민성호 구했다...'차세대 스트라이커' 이영준, 중국 견제 뚫고 천금 동점골(전반 진행)

이영준 '위풍당당' (나고야=연합뉴스) 김성민 기자 = 25일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강 한국과 베트남의 경기. 한국 이영준이 팀 세번째 골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.25 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]해외파는 이런 맛에 쓴다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 축구 아시안게임 대표팀은 30일 오후 3시 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 중국과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전을 치르는 중이다. 전반 25분이 지난 가운데, 한국이 동점골을 터트리며 1-1로 팽팽한 승부가 이어지고 있다.

이영준(그라스호퍼)이 원톱에 선 가운데, 좌우에 엄지성(스완지 시티)과 이현주(아로카)가 선다. 엄지성은 경고 트러블로 지난 베트남전에서는 후반에 출격했다. 기대를 모은 양현준(셀틱)은 햄스트링 문제로 조별리그 2차전과 베트남전에 이어 이날도 벤치에 앉는다. 모두 결장했다. 배준호(스토크시티)는 섀도 스트라이커로 나선다. 주장 이기혁(강원)이 빠진 가운데 황도윤(서울)이 이승원(강원)과 중원을 꾸린다. 포백은 변함없이 배현서(경남)-신민하(강원)-김지수(브렌트퍼드)-최석현(울산)이 꾸렸다. 김준홍(수원)이 골키퍼 장갑을 낀다.

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한국이 중국의 텐백 수비를 공략하는 걸 어려워하는 가운데, 경기 시간은 야속하게 흘러갔다. 심판도 중국에 다소 유리한 판정을 내리면서 경기가 어렵게 흘러갔다.

중국은 한 번의 찬스를 놓치지 않았다. 전반 22분 중국이 3선부터 깔끔하게 빌드업을 시작했다. 순간적으로 한국의 수비 밸런스가 무너졌다. 왕위둥이 일대일 찬스를 침착하게 마무리하면서 선제골을 터트렸다.

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중국은 더 노골적으로 수비에 집중했다. 한국이 위기를 타개한 방식은 세트피스였다. 전반 33분 엄지성의 코너킥, 페널티박스 먼 쪽에 위치했던 이영준이 중국 선수 2명의 견제에도 불구하고, 높은 타점으로 헤더를 성공했다. 이영준의 헤더가 골키퍼 손에 막혔지만 골대 맞고 골망을 흔들었다. 경기는 다시 원점이다.