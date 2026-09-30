[속보]죽다 살았다! '충격의 선제 실점→이영준 환상 헤더 동점골' 이민성호, 중국과 4강전 거친 수비에 고전중...전반 1-1 마무리[오사카 현장]

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[오사카=스포츠조선 박찬준 기자]죽다 살았다.

대한민국 축구 아시안게임대표팀은 30일 오후 3시 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 열린 중국과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강 전반전을 1-1로 마쳤다. 예상치 못한 선제골을 허용하며 끌려갔지만, 다행히 동점골을 넣었다. 전반을 끌려갔으면 수비가 좋은 중국에게 어려운 경기를 할 수 있었지만, 다행히 승부를 원점으로 돌렸다.

한국은 선발 라인업에 큰 폭의 변화가 있었다. 와일드카드이자 중원의 핵 이기혁(강원)이 빠졌다. 염증으로 인한 통증으로 갑작스럽게 명단에서 제외됐다. 복귀가 유력했던 양현준(셀틱)도 벤치에 앉았다. 양현준은 지난 조별리그 2차전과 8강전에 연이어 결장했다.

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한국은 4-2-3-1 카드를 꺼냈다. 지난 베트남전에서 멀티골을 넣은 이영준(그라스호퍼)이 원톱에 선 가운데, 좌우에 엄지성(스완지시티)과 이현주(아로카)가 선다. 엄지성은 경고 트러블로 지난 베트남전에서는 후반에 출격했다. '에이스' 배준호(스토크시티)는 섀도 스트라이커로 나섰다.

중앙 미드필드는 황도윤(서울)과 이승원(강원)이 구성했다. 포백은 변함없이 배현서(경남)-신민하(강원)-김지수-최석현(울산)이 꾸렸다. 김준홍(수원)이 골키퍼 장갑을 꼈다.

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중국은 만만치 않은 상대다. 중국 남자축구는 28년 만에 아시안게임 4강 진출에 성공했다. 중국이 아시안게임 남자축구 4강에 오른 것은 1998년 방콕 대회가 마지막이었다. 23세 이하로 연령 제한을 둔 이후에는 처음이었다.

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중국 남자축구는 최근 상승세다. 연령별 대표팀이 견인하고 있다. 그 중에서도 안토니오 푸체 감독이 이끄는 U-23 대표팀의 성장세가 두드러진다. 중국은 지난 1월 사우디에서 열린 U-23(23세 이하) 아시안컵에서 준우승을 차지했다. 한국은 이 대회에서 4위에 머물렀다.

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상승세는 아시안게임까지 이어지고 있다. 장위닝, 우시, 주천제 등 '와일드카드'(24세 이상 선수)까지 포함한 중국은 북한, 이란, 아랍에미리트가 속한 만만치 않은 조를 1위로 통과했다. 태국까지 잡아내며 새로운 역사를 썼다. 송카이 중국축구협회장이 A매치 중인 A대표팀 대신 오사카로 넘어와 응원에 나설 정도로, 중국 내에서는 이번 대표팀에 대한 기대가 크다.

이날은 징계 중이었던 왕위동까지 복귀하며 베스트 전력을 구축했다.

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초반부터 중국이 강하게 나섰다. 공중볼을 활용해 밀어붙였다. 한국도 점유율을 높이며 반격했다. 엄지성이 왼쪽에서 두차례 날카로운 오른발 프리킥을 올렸지만, 아쉽게 머리에 닿지 않았다. 11분 엄지성이 오른쪽에서 올린 코너킥이 뒤로 넘어갔다. 배준호가 잡아 슈팅했지만, 중국 수비를 맞고 나왔다.

한국의 공세가 계속됐다. 16분에는 배현서가 올린 크로스를 이현주가 헤더로 연결했다. 골키퍼 정면으로 향했다. 중국의 교묘한 반칙성 파울이 불리지 않으며, 공격을 푸는데 어려움을 겪었다.

22분 역습 한방에 무너졌다. 충격의 선제골을 허용했다. 중원에서 2대1 패스 후 전방으로 빠져들어가던 왕위동에게 연결됐다. 왕위동이 가슴으로 잡은 뒤 김준홍 골키퍼 가랑이 사이로 밀어넣었다. 중국 벤치가 크게 환호했다. 현장에 있던 중국 기자들도 박수를 보냈다.

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한국은 파상공세를 펼쳤다. 빠르게 움직였지만, 세밀함이 부족했다. 30분 혼전 중 떠오른 볼을 아크 정면에 있던 최석현이 헤더로 연결했지만, 골키퍼 정면이었다. 중국은 롱패스로 기회를 노렸다. 30분 장위닝에게 정확한 롱패스가 향했고, 멋진 컨트롤 뒤 내줬지만, 다행히 왕위동에게 연결되지 않았다.

33분 한국이 동점골을 넣었다. 엄지성이 왼쪽에서 올린 코너킥을 이영준이 멋진 헤더로 마무리했다. 이영준의 두 경기 연속골이자 이번 대회 세번째 골이었다. 이영준은 야유하는 중국 팬들에게 시원한 세리머니로 응수했다.

한국의 공격은 계속됐다. 39분 엄지성이 왼쪽에서 오른발 감아차기 슈팅을 시도했다. 골키퍼 정면이었다. 45분 배준호가 오른쪽에서 올린 날카로운 크로스가 아쉽게 엄지성의 머리에 맞지 않았다.

전반은 1-1로 마무리됐다. 여기서 승리할 경우, 일본-우즈베키스탄전 승자와 결승전을 치른다. 한국은 이번 대회 4연패에 도전한다. 한국은 2014년 인천 대회를 시작으로, 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우 대회까지 아시안게임 3개 대회 연속 금메달을 목에 걸었다.

이제 그 운명의 45분이 남았다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com