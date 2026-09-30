한국 국대급 선수 군 면제 걸렸는데, 심판이 중국편?...이영표도 충격 받은 판정 "주심 마음에 안 든다"

[스포츠조선 김대식 기자]병역 혜택이 걸린 대회에서 심판이 논란의 판정을 계속 내리고 있다.
대한민국 축구 아시안게임대표팀은 30일 오후 3시 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 열린 중국과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강 전반전을 1-1로 마쳤다. 예상치 못한 선제골을 허용하며 끌려갔지만, 다행히 동점골을 넣었다.
중국이 예상 외로 조직적인 경기를 펼치며 경기가 어렵게 흘러가는 가운데, 심판마저 아쉬운 판정을 계속 내리고 있다.
전반 15분 이현주가 오른쪽에서 돌파를 시도할 때 중국 선수가 노골적으로 유니폼을 당겼다. 이현주는 상대의 견제로 돌파를 할 수 없을 정도가 되자 플레이를 멈췄다. 하지만 바로 앞에서 보고 있던 부심은 깃발을 들지 않았다. 주심도 휘슬을 불지 않았다. 전반 17분에도 배준호가 공을 받아서 돌아설 때 중국 선수가 껴안듯이 손을 사용했고, 배준호는 중심을 잃고 넘어졌다. 이번에도 주심은 경기를 속행했다.
이영표 KBS 해설위원은 "이런 것도 반칙으로 안 불면 경기하기 어렵다. 경기장 안에서 주심에게 항의를 해야 한다"며 판정에 대한 아쉬움을 노골적으로 아쉬움을 표했다. 이어 "벤치에서도 대기심에게 항의할 수 있는 상황"이라며 코칭스태프에서도 적극적으로 대응해주길 원했다.
심판이 제어를 하지 않자 중국 선수들은 거칠어지기 시작했다. 전반 18분에는 엄지성의 발목이 강하게 차였다. 한국이 역습으로 나갈 수 있는 상황에서 쉬빈이 엄지성의 발목을 향해 태클을 시도했다. 엄지성이 미리 발을 빼지 않고 태클을 당했다면 발목이 돌아갈 수도 있었다. 주심이 경고를 드디어 꺼냈다.
이 해설위원은 선제 실점 후 엄지성이 중앙을 돌파하는 과정에서 중국 선수들이 거칠게 반칙을 범했는데도 카드가 나오지 않자 "주심이 지금까지 마음에 들지 않는다"며 수위 높게 비판했다.
아직 45분이 남은 가운데, 논란이 될 만한 판정이 나오지 않길 바랄 뿐이다. 지금 아시안게임대표팀에 포함된 선수들은 하나 같이 미래의 국가대표감 선수들이다.