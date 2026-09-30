한국 국대급 선수 군 면제 걸렸는데, 심판이 중국편?...이영표도 충격 받은 판정 "주심 마음에 안 든다"

스포츠조선DB

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]병역 혜택이 걸린 대회에서 심판이 논란의 판정을 계속 내리고 있다.

대한민국 축구 아시안게임대표팀은 30일 오후 3시 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 열린 중국과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강 전반전을 1-1로 마쳤다. 예상치 못한 선제골을 허용하며 끌려갔지만, 다행히 동점골을 넣었다.

중국이 예상 외로 조직적인 경기를 펼치며 경기가 어렵게 흘러가는 가운데, 심판마저 아쉬운 판정을 계속 내리고 있다.

Advertisement

전반 15분 이현주가 오른쪽에서 돌파를 시도할 때 중국 선수가 노골적으로 유니폼을 당겼다. 이현주는 상대의 견제로 돌파를 할 수 없을 정도가 되자 플레이를 멈췄다. 하지만 바로 앞에서 보고 있던 부심은 깃발을 들지 않았다. 주심도 휘슬을 불지 않았다. 전반 17분에도 배준호가 공을 받아서 돌아설 때 중국 선수가 껴안듯이 손을 사용했고, 배준호는 중심을 잃고 넘어졌다. 이번에도 주심은 경기를 속행했다.

양보 없는 몸싸움 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 이현주와 중국 후허타오가 거칠게 몸싸움을 하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

이영표 KBS 해설위원은 "이런 것도 반칙으로 안 불면 경기하기 어렵다. 경기장 안에서 주심에게 항의를 해야 한다"며 판정에 대한 아쉬움을 노골적으로 아쉬움을 표했다. 이어 "벤치에서도 대기심에게 항의할 수 있는 상황"이라며 코칭스태프에서도 적극적으로 대응해주길 원했다.

Advertisement

심판이 제어를 하지 않자 중국 선수들은 거칠어지기 시작했다. 전반 18분에는 엄지성의 발목이 강하게 차였다. 한국이 역습으로 나갈 수 있는 상황에서 쉬빈이 엄지성의 발목을 향해 태클을 시도했다. 엄지성이 미리 발을 빼지 않고 태클을 당했다면 발목이 돌아갈 수도 있었다. 주심이 경고를 드디어 꺼냈다.

Advertisement

이 해설위원은 선제 실점 후 엄지성이 중앙을 돌파하는 과정에서 중국 선수들이 거칠게 반칙을 범했는데도 카드가 나오지 않자 "주심이 지금까지 마음에 들지 않는다"며 수위 높게 비판했다.

Advertisement

아직 45분이 남은 가운데, 논란이 될 만한 판정이 나오지 않길 바랄 뿐이다. 지금 아시안게임대표팀에 포함된 선수들은 하나 같이 미래의 국가대표감 선수들이다.