"이영준, 패기보소" '中양민혁' 왕위둥, 최산 세리머니로 자극→'환상 헤더' 이영준, '내가 뭐?' 세리머니로 응수...中기자들도 난리[오사카 현장]

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[오사카=스포츠조선 박찬준 기자]경기장 안팎에서 신경전이 뜨겁다.

대한민국 축구 아시안게임대표팀은 30일 오후 3시 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 열린 중국과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강 전반전을 1-1로 마쳤다.

중국은 이날 경기에 사활을 건 듯 했다. 중국 남자축구는 28년 만에 아시안게임 4강 진출에 성공했다. 중국이 아시안게임 남자축구 4강에 오른 것은 1998년 방콕 대회가 마지막이었다. 23세 이하로 연령 제한을 둔 이후에는 처음이었다. 송카이 중국축구협회장이 직접 오사카로 넘어와 응원에 나설 정도로, 이번 대표팀에 대한 기대가 크다.

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중국 기자들의 반응을 보면 잘 알 수 있었다. 응원에 가까울 정도였다.

초반부터 팽팽한 흐름이 이어진 가운데 놀랍게도 중국이 선제골을 넣었다. 전반 22분 중원에서 2대1 패스 후 전방으로 빠져들어가던 왕위동에게 연결됐다. 왕위동이 가슴으로 잡은 뒤 김준홍 골키퍼 가랑이 사이로 밀어넣었다. 중국 벤치가 크게 환호했다. 현장에 있던 중국 기자들도 뜨거운 박수를 보냈다.

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왕위동은 한국 응원석 앞에서 에이티즈 산의 'BAD 챌린지'를 따라했다.

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중국의 거친 플레이에 고전하던 한국이 33분 동점골을 넣었다. 엄지성이 왼쪽에서 올린 코너킥을 이영준이 멋진 헤더로 마무리했다. 이영준의 두 경기 연속골이자 이번 대회 세번째 골이었다. 이영준은 야유하는 중국 팬들에게 "내가 뭐?"라고 하듯 두 손을 들어올린 시원한 세리머니로 응수했다. 중국 팬들은 욕설을 했지만, 이영준은 개의치 않았다.

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결국 전반은 1-1로 마무리됐다. 치열한 전반이었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com