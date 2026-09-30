[속보] 금메달 보이기 시작했다! 배준호 후반 38분 역전골 폭발!...이민성호, 오사카 참사는 없다, 2-1 리드(후반 진행)

배준호의 슛! (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 배준호가 슛을 하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]드디어 역전에 성공했다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 축구 아시안게임 대표팀은 30일 오후 3시 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 중국과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전 치르는 중이다. 후반 40분이 가까운 가운데, 배준호의 역전골로 한국이 2-1로 리드하고 있다.

중국은 한 번의 찬스를 놓치지 않았다. 전반 22분 중국이 3선부터 깔끔하게 빌드업을 시작했다. 순간적으로 한국의 수비 밸런스가 무너졌다. 왕위둥이 일대일 찬스를 침착하게 마무리하면서 선제골을 터트렸다.

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중국은 더 노골적으로 수비에 집중했다. 한국이 위기를 타개한 방식은 세트피스였다. 전반 33분 엄지성의 코너킥, 페널티박스 먼 쪽에 위치했던 이영준이 중국 선수 2명의 견제에도 불구하고, 높은 타점으로 헤더를 성공했다. 이영준의 헤더가 골키퍼 손에 막혔지만 골대 맞고 골망을 흔들었다. 경기는 다시 원점이다. 전반전은 추가골이 없었다.

동점골 세리머니하는 이영준 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 동점골을 넣은 한국 이영준이 세리머니를 하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

후반 2분 왕위동에게 또 찬스를 허용했다. 왕위동의 슈팅은 다행히 골키퍼 정면이었다. 한국이 중국 수비 공략을 제대로 하지 못하는 가운데, 중국에 위기를 내줬다. 후반 17분 세트피스에서 세컨드볼을 차지한 퐁시아오가 위협적인 슈팅을 날렸지만 골대를 벗어났다. 이 과정에서 퐁사아우가 황도윤의 얼굴을 찍히면서 출혈이 발생하고 말았다. 투혼을 보여준 황도윤이다.

한국이 오랜만에 기회를 잡았다. 엄지성부터 역습이 시작돼 이영준 강상윤을 거쳐서 배현서한테 연결됐다. 페널티박스에서 시도한 슈팅은 골대 위로 향했다.

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중국은 계속 수비 성공 후 왕위둥, 장위닝에게 긴 패스를 연결해 단순한 공격을 시도?다. 하지만 한국은 이를 계속 제어하지 못했다. 후반 34분에는 김지수가 중국의 크로스를 걷어내는 과정에서 자책골을 넣을 뻔했다.

배준호가 해결사가 됐다. 후반 38분 엄지성이 왼쪽에서 크로스를 올려주자 배준호가 뒤에서 침투했고, 머리로 밀어 넣었다.