'금메달 캐리합니다' 대한민국 7번 '와카' 엄지성, 중국 제대로 울렸다..미친 오른발 감각→어시스트 2개 '일등 공신'

엄지성 '전반전에 세골 넣었어요' (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 엄지성이 해트트릭을 한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.15 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]역시 와일드카드다.

대한민국 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 30일 오후 3시 일본 오사카 나가이스타디움에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 준결승에서 후반 배준호(스토크시티)의 결승골로 2대1 승리하며 결승에 선착했다.

이민성호는 중국전에서 와일드카드 3명 중 이기혁, 양현준 모두 몸상태가 정상이 아니었다. 이가혁은 발, 양현준은 햄스트링이 문제였다. 유일하게 선발로 나온 와일드카드는 엄지성이었다.

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그러나 중국은 한 번의 찬스를 놓치지 않았다. 전반 22분 중국이 3선부터 깔끔하게 빌드업을 시작했다. 순간적으로 한국의 수비 밸런스가 무너졌다. 왕위둥이 일대일 찬스를 침착하게 마무리하면서 선제골을 터트렸다. 중국이 선제 득점을 터트리기 전까지 공격을 전혀 해내지 못하고 있었기에 충격적인 실점 상황.

엄지성 '이제 결승이다!' (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 2-1로 역전승을 거두며 결승전에 진출한 한국 선수들이 승리를 자축하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

중국은 더 노골적으로 수비에 집중했다. 한국을 위기에서 구한 선수는 '와카' 엄지성이었다. 전반 33분 코너킥에서 엄지성은 반대편 쪽에 있는 이영준에게 완벽한 택배를 배달했다. 엄지성의 좋은 킥 덕분에 이영준이 중국 선수 2명의 견제에도 불구하고, 높은 타점으로 헤더를 성공했다. 이영준의 헤더가 골키퍼 손에 막혔지만 골대 맞고 골망을 흔들었다. 경기는 다시 원점이 됐다.

후반전에도 노골적으로 수비를 펼치는 중국을 상대로 한국은 고전했다. 엄지성의 경기력도 대단히 좋았던 건 아니다. 분명 이민성호는 중국의 수비를 공략하는데 어려움을 겪었다.

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그래도 에이스는 경기를 승리로 이끌면 된다. 엄지성이 경기를 끝냈다. 후반 38분 왼쪽에서 타이밍을 엿보다가 배준호를 향해 정확한 크로스를 넣어줬다. 골키퍼와 수비 사이로 절묘하게 넣어준 크로스로 배준호의 역전골을 이끌어냈다. 뒤늦게 공격에 나선 중국이었지만 한국 선수들의 집중력은 흔들리지 않았다.

엄지성, 오늘의 주인공 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 엄지성이 박수치며 후반전 교체되고 있다. 2026.9.15 mon@yna.co.kr(끝)

이번 대회 가장 꾸준한 엄지성이다. 첫 경기인 카타르전부터 해트트릭을 폭발시키면서 와일드카드의 자격을 증명했다. 이후 엄지성은 사우디아라비아전에서 신민하의 선제골을 돕는 어시스트를 기록했고, 8강전 베트남과의 경기에서는 김명준의 4번째 득점을 도왔다.

남은 건 결승전뿐이다. 엄지성의 발 끝에 한국의 금메달이 달렸다. 한국은 오는 3일 일본과 우즈베키스탄전 승자와 대망의 결승전을 치른다.