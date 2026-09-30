'한국에 역전패' 中감독의 정신승리..."한국의 유럽파에게 개인은 밀렸지만, 우리 팀퍼포먼스는 매우 좋았다!"[오사카 현장]

'한국에 역전패' 中감독의 정신승리..."한국의 유럽파에게 개인은 밀렸지만, 우리 팀퍼포먼스는 매우 좋았다!"

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[오사카=스포츠조선 박찬준 기자]

안토니오 푸체 중국 대표팀 감독은 고개 숙이지 않았다. 까다로운 상대 중국을 극복한 이민성호가 아시안게임 4연패에 한 걸음 다가섰다. 대한민국 23세 이하(U-23) 축구대표팀이 30일 오후 3시 일본 오사카 나가이스타디움에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 준결승에서 후반 배준호(스토크시티)의 결승골로 2대1 역전승을 거두며 결승에 선착했다. 전반 23분 왕위둥(저장)에게 선제실점하며 리드를 빼앗긴 한국은 33분 이영준(그라스호퍼)의 동점골로 전반을 1-1 동점으로 마쳤다. 지루한 공방전이 지속되던 후반 37분 배준호의 역전골로 극적인 승리를 거머쥐었다. '에이스' 엄지성(스완지시티)는 2골을 모두 도왔다. 한국은 오후 7시30분 같은 경기장에서 열리는 우즈베키스탄-일본전 승자와 다음달 3일 오후 7시30분 도요타스타디움에서 금메달을 다툰다. 2014년 인천대회, 2018년 자카르타-팔렘방대회, 2022년 항저우대회에서 우승한 한국 축구는 아시안게임 4연패이자 통산 4번째 우승을 노린다.

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중국은 또 다시 울었다. 중국 남자축구는 28년 만에 아시안게임 4강 진출에 성공했다. 중국이 아시안게임 남자축구 4강에 오른 것은 1998년 방콕 대회가 마지막이었다. 23세 이하로 연령 제한을 둔 이후에는 처음이었다.

중국 남자축구는 최근 상승세다. 연령별 대표팀이 견인하고 있다. 그 중에서도 안토니오 푸체 감독이 이끄는 U-23 대표팀의 성장세가 두드러진다. 중국은 지난 1월 사우디에서 열린 U-23(23세 이하) 아시안컵에서 준우승을 차지했다. 한국은 이 대회에서 4위에 머물렀다.

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상승세는 아시안게임까지 이어지고 있다. 장위닝, 우시, 주천제 등 '와일드카드'(24세 이상 선수)까지 포함한 중국은 북한, 이란, 아랍에미리트가 속한 만만치 않은 조를 1위로 통과했다. 태국까지 잡아내며 새로운 역사를 썼다.

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특히 항상 남자농구에 밀렸던 남자축구가 모처럼 기지개를 켜며, 시선이 달라졌다. 중국 남자농구는 이번 대회에서 대참사를 맞았다. 2진이 출전한 일본에 밀려 결승행에 실패한데다 3-4위전에서도 이란에 졌다. 사상 두번째로 노메달로 대회를 마쳤다. '남자축구가 처음으로 농구의 성적을 뛰어넘을 수 있을 것'이라고 전망했다.

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송카이 중국축구협회장이 A매치 중인 A대표팀 대신 오사카로 넘어와 응원에 나설 정도로, 중국 내에서는 이번 대표팀에 대한 기대가 크다. 경기장에 온 팬들도, 기자들도 '이번만큼은 한국을 이길 수 있다'고 자신했지만, 또 다시 한국의 벽을 넘지 못했다.

푸체 감독은 경기 후 기자회견에서 "개인적으로는 유럽에서 뛰는 상대 선수에게 밀렸다. 팀으로는 우리 퍼포먼스가 매우 좋았다. 하지만 결과는 슬프다. 그래도 우리의 팀퍼포먼스에는 매우 만족한다"고 했다.