中 팔꿈치 어택에 '코피 뚝뚝', 끝까지 몸 던진 '언성 히어로' 황도윤…백업 투혼 없이 결승행 없었다

출혈 있는 황도윤 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 중국의 반칙에 코를 맞은 한국 황도윤이 그라운드 밖으로 나가 치료를 받고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

황도윤 '반칙이야!' (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 황도윤이 중국의 반칙에 고통스러워하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]이민성호 미드필더 황도윤(FC서울)은 문자 그대로 '언성 히어로'였다.

황도윤은 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 준결승에서 깜짝 선발 출전해 깜짝 활약을 펼치며 대한민국의 결승 진출을 도왔다.

황도윤은 조별리그부터 8강전까지 3경기 중 단 한 경기에서 교체로 출전한 게 전부였던 백업 자원이었다. 사우디아라비아전에서 팀이 2-0으로 앞선 후반 31분 김지수와 교체투입해 14분가량 그라운드를 누비고, 경고 한 장을 받은 것이 지금까지의 활약상이었다.

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한데 이민성호는 중요한 일전인 한-중전을 앞두고 대형 변수가 발생했다. 와일드카드이자 주장인 미드필더 이기혁(강원)이 발 부상으로 부득이 결장하게 된 것이다. 이기혁은 축구화가 아닌 운동화를 신고 경기장에 등장했다. 이 감독이 꺼낸 대체 카드가 황도윤이었다. 쉴새없이 공수를 오가는 황도윤과 이승원(강원)으로 중원을 구성했다.

이기혁이 전방위적인 패스로 팀에 기여했다면, 황도윤은 소위 쓸어주는 역할로 중원 장악에 힘을 보탰다. 소속팀 주전 경쟁에서 밀려 충분한 시간을 뛰지 못한 탓인지 황도윤의 경기력은 아쉬웠다. 패스 미스도 잦았다. 하지만 황도윤은 끝까지 그라운드에 남아 몸을 던졌다.

출혈 있는 황도윤 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 황도윤이 중국의 반칙에 코를 맞아 피를 흘리고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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1-1 팽팽하던 후반 중반엔 펑시아오(산둥 타이산)가 박스 안 슈팅 전에 휘두른 팔꿈치에 코를 정통으로 맞았다. 황도윤은 그 자리에서 쓰러져 코를 부여잡고 큰 고통을 호소했다. 경기장 밖에서 긴급 치료를 받고 다시 돌아왔을 때에도 황도윤의 코엔 피가 흥건했다. 황도윤은 그 상태로도 끝까지 중원을 지켰다.

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변수가 많은 아시안게임과 같은 대회에선 주전 자원만으로 결승에 진출할 수 없다. 이영준의 늦은 차출, 양현준 이기혁의 예기치 않은 부상 등 변수가 생기기 마련이다. 이때, 뒤에서 대기하던 선수들이 얼마나 자기 역할을 해주느냐가 팀 성적과 직결된다. 전반 22분 왕위둥에게 선제실점하며 끌려간 한국은 전반 33분 이영준의 동점골, 후반 37분 배준호의 역전 결승골에 힘입어 2대1 승리하며 결승에 선착했다.

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황도윤뿐 아니라 엄지성(스완지시티) 최석현(울산) 등도 상대의 거친 반칙에 부상을 입을 뻔했다. 결승 티켓은 중국의 '쿵푸축구'를 이겨낸 일종의 보상이라고 할 수 있다.

대회 4연패를 노리는 한국은 잠시 후 오후 7시30분에 열리는 우즈베키스탄과 일본전 승자와 다음달 3일 결승에서 금메달을 다툰다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com