"한국 XX들 병역 면제가 이득이라 그래? 편파 판정!" 중국 현지 몰상식 충격 반응...이영표 "이런 것도 반칙 아닌가?" 불만 토로

넘어진 최석현 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 최석현이 넘어지고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]중국 현지에서 용납할 수 없는 반응이 나온다.

대한민국 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 30일 오후 3시 일본 오사카 나가이스타디움에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 준결승에서 후반 배준호(스토크시티)의 결승골로 2대1 승리하며 결승에 선착했다.

경기 후 중국 매체 소후닷컴은 현지 기자들의 반응을 종합해 다뤘다. 그 중에서 놀라웠던 반응은 주심의 편파 판정이 있었다는 주장이었다. 송승량 기자는 "주심의 휘슬이 너무 편파적이었다. 마지막 핸드볼(의심)도, 페널티박스 앞 프리킥(확실)도 주지 않았다"며 주심이 한국 편을 들어줬다고 주장했다. 이어 "한국 녀석들이 병역을 면제받도록 보장해 주는 것이 더 큰 차원의 이익에도 부합하는 모양"이라며 비하적인 표현까지 적었다.

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이어지는 거친 볼 경합 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 이현주와 이영준이 수비 돌파를 시도하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

말도 안되는 주장이다. 이날 주심은 중국에 유리한 판정을 계속해서 해줬다. 전반 15분 이현주가 오른쪽에서 돌파를 시도할 때 중국 선수가 노골적으로 유니폼을 당겼다. 이현주는 상대의 견제로 돌파를 할 수 없을 정도가 되자 플레이를 멈췄다. 하지만 바로 앞에서 보고 있던 부심은 깃발을 들지 않았다. 주심도 휘슬을 불지 않았다. 전반 17분에도 배준호가 공을 받아서 돌아설 때 중국 선수가 껴안듯이 손을 사용했고, 배준호는 중심을 잃고 넘어졌다. 이번에도 주심은 경기를 속행했다.

이영표 KBS 해설위원은 "이런 것도 반칙으로 안 불면 경기하기 어렵다. 경기장 안에서 주심에게 항의를 해야 한다"며 판정에 대한 아쉬움을 노골적으로 아쉬움을 표했다. 이어 "벤치에서도 대기심에게 항의할 수 있는 상황"이라며 코칭스태프에서도 적극적으로 대응해주길 원했다.

역전승 거둔 한국 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 2-1 승리를 거둔 한국 선수들이 악수를 위해 이동하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

이 해설위원은 선제 실점 후 엄지성이 중앙을 돌파하는 과정에서 중국 선수들이 거칠게 반칙을 범했는데도 카드가 나오지 않자 "주심이 지금까지 마음에 들지 않는다"며 수위 높게 비판했다. 후반전에는 주심의 판정이 비교적 나아졌지만 한국에 유리한 판정은 전혀 없었다.

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중국 모든 기자가 이런 반응을 보인 건 아니었다. 객관적으로 바라보는 시선도 있었다. 중국 유명 기자인 마더싱은 "이번 경기는 분통 터지게 진 과거와는 달리, 억울해서 못 견디겠는 패배는 아니다. 우리가 한국과 대등하게 맞설 수 있는 기회가 있었다. 비록 상대에 해외파가 9명이나 있었지만, 실제로 그렇게까지 훨씬 강해 보이진 않았다"는 반응을 보였다.