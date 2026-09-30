"경악!" 日 충격 분석, 대한민국 축구 평가절하…'韓 해외파 전원 소집→군 복무 면제 노린다'

이영준의 깔끔한 동점골! (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 전반전 한국 이영준이 동점골을 넣고 동료선수들과 기뻐하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

배준호 '골 넣고 달려' (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 후반전 역전골을 넣은 한국 배준호가 세리머니를 하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]일본이 대한민국의 승리를 평가절하했다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 대표팀은 30일 일본 오사카의 나가이 스타디움에서 열린 중국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전에서 2대1 역전승했다. 한국은 전반 22분 왕위둥에게 선제 실점하며 흔들렸다. 그러나 전반 33분 코너킥 상황에서 이영준(그라스호퍼)의 헤더골이 나왔다. 여기에 후반 37분 터진 배준호(스토크시티)의 결승골을 묶어 승리했다. 이로써 한국은 4개 대회 연속 결승 진출에 성공, 4연패 도전을 이어가게 됐다. 한국은 2014년 인천 대회를 시작으로 자카르타-팔렘방, 항저우 대회에서 연달아 금메달을 목에 걸었다.

신경전 벌이는 김지수 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 김지수와 중국 바이헬라무 아부두와일리가 신경전을 벌이고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

일본 축구 전문 매체 '게키사커'는 '한국이 중국을 상대로 2대1 승리했다. 한국은 1-1로 맞선 상황에서 엄지성(스완지시티)의 패스를 받은 배준호가 결승골을 넣었다. 한국은 4연속 우승까지 1승만 남았다. 한국은 대회 첫 4연패 우승과 군 복무 면제를 노린다. 와일드 카드(24세 이상 선수)와 2026년 북중미월드컵 멤버 등 해외파 선수들을 전원 소집했다. 이번 경기에 와일드카드로 엄지성이 선발 출전했다. 배준호 이현주(아로카) 이영준 김지수(브렌트퍼드)가 선발 명단에 이름을 올렸다. 중국도 지난 1월 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵에서 준우승한 선수들이 모였다. 중국이 선제골을 넣었지만, 한국이 세트플레이 상황에서 따라잡았다. 후반에 잉글랜드 챔피언십 콤비의 연계 플레이로 역전했다. 한국은 4연패에 한 발 더 다가섰다'고 보도했다.

Advertisement

황도윤 '반칙이야!' (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 황도윤이 중국의 반칙에 고통스러워하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

한편, 이날 중국은 무척이나 거친 플레이를 일삼았다. 한국은 중국의 이른바 '쿵푸축구'에 아찔한 상황을 경험했다. 황도윤(서울)은 펑시아오(산둥 타이산)가 박스 안 슈팅 전에 휘두른 팔꿈치에 코를 정통으로 맞았다. 황도윤은 그 자리에서 쓰러져 코를 부여잡고 큰 고통을 호소했다. 엄지성과 최석현(울산) 등도 상대의 거친 반칙에 부상을 입을 뻔했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com